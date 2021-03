A casi 26 años del asesinato de la cantante Selena Quintanilla, su nombre continúa vigente entre las nuevas generaciones que se han identificado con su carisma, su voz y su historia. Prueba de ello es el premio Grammy póstumo que recibió la reina del Tex-Mex, como reconocimiento a su trayectoria.

Cerca de la fecha en la que se cumple un año más desde la partida de la estrella, distintos medios y fans en las redes sociales han recordado algunos pormenores que ocurrieron tras aquel fatídico 31 de marzo de 1995.

En una entrevista que dio el padre de Selena Quintanilla a la presentadora de televisión cubana Cristina Saralegui, confesó que abrir el ataúd de su hija fue un error del que siempre se arrepentirá.

Abraham Quintanilla manifestó en aquella charla, que tras el deceso de la menor de sus hijos, muchas de las personas que asistieron al velorio en el Auditorio Bayfront de la ciudad de Corpus Christi, tomaron fotografías y lucraron con la imagen de los restos de la intérprete, incluso se llegaron a vender camisetas, lo que provocó la indignación de la familia Quintanilla.

Selena Quintanilla fue asesinada por la presidenta de su club de fans Yolanda Saldívar, el 31 de marzo de 1995. Foto: Instagram

“Yo decidí abrir el ataúd porque ese mismo día que estaba el cuerpo de Selena ahí, la gente estaba en fila pasando, varias señoras empezaron a reclamar que no era verdad, que no estaba muerta, que no había un cuerpo. Entonces yo decidí que abrieran para probar y fue un error de lo más grande que hice”, declaró el también representante de la cantante. “Tomaron fotos, después las vimos en playeras, en revistas, por donde quiera, si tuviera que hacerlo otra vez, jamás lo haría”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.