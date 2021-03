Mauri Stern sobre ‘Marilyn Manson’ y Gaona: Estoy un poco decepcionado

Emocionantes momentos se vivieron en la reciente edición de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos, donde la mayoría de las duplas de ‘consagrados’ y artistas encantaron a la mesa de jurados con sus actuaciones, aunque algunos no pudieron brillar como en anteriores programas.

Fue el caso de Mike Bravo, imitador de Marilyn Manson, quien interpretó el tema “The kill” (de 30 Seconds to Mars) al lado de Gaona. Pese al gran talento que ambos artistas han demostrado, esta vez no lograron convencer a los miembros del jurado y pasaron a la zona de riesgo.

Durante la ronda de evaluaciones, Mauri Stern lamentó que el dúo no haya logrado cautivar como acostumbran. “Estoy sorprendido, un poco decepcionado para ser sincero, por lo de Manson y Gaona, no por lo que yo espero y les voy a ser muy sincero porque Mike, tú y yo tenemos una relación increíble y muy directa y te lo voy a decir con mucha sinceridad”, inició el mexicano.

“Cuando me doy cuenta de cosas que logran afectar la presentación, ahí es cuando entro con franqueza y directamente. Mike, si se llega tarde a un ensayo, me podría valer madres, si sale mal la presentación es ahí donde no me vale madres y eso es lo que sucedió esta noche, no sé por qué eso no salió bien”, se sinceró el exintegrante de Magneto.

Mauri Stern admitió que “no le encantó la canción” y precisó que también estuvo mal ejecutada. “Ahí es donde decimos ni los sancos, ni es fuego, ni las alas, ni nada le gana a la esencia artística ni a la canción ni a la preparación, entonces si esto no está lo demás vale madre. Consigamos primero la presentación y la canción correcta y luego vemos el resto, creo que ustedes dos están viendo todo lo demás y olvidándose de la esencia. Mucho cuidado, lo digo con cariño, de verdad, porque son unos campeones. Así no”, finalizó el estricto jurado.

