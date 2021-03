Luciana Fuster se accidentó con agua caliente: Me siento bien por contarlo

La modelo Luciana Fuster detalló como sufrió un accidente casero al lado de su pequeña mascota llamada Savanna, cuando permanecía en la comodidad de su hogar.

A través de su cuenta de Instagram, la ex chica reality contó que estaba recostada en uno de sus muebles mientras sostenía una taza del té que recién había hervido. El hecho se produjo cuando su mascota saltó sobre su brazo con la intención de subir, lo cual provocó que el líquido se derrame.

“El otro día yo estaba aquí medio echada, con el vaso y con mi laptop, la señorita Savanna quería treparse como sea y no hay espacio entre la laptop, el vaso, todo. Entonces se trepó por el brazo donde tenía agarrado el vaso y me tiró encima el té hirviendo”, narró la influencer.

Luciana Fuster señaló que tuvo miedo de tener una quemadura mayor, sin embargo, la situación no pasó de ser un susto. “yo pensé que me iba quemar y que me iba quedar una marca, pero gracias a Dios, no. Me fui corriendo al baño, me metí a la ducha con agua fría y todo bien”, continuó.

La exguerrera confesó que se siente mucho mejor ahora que compartió lo sucedido con sus casi 4 000 000 de seguidores de Instagram.

“Me siento bien por haberlo contado ¿nunca les ha pasado que tienen algo guardado y necesitan desahogarse? Ok, yo sentía que algo estaba escondiendo y era eso, nadie lo sabía, solo mi mejor amiga”, finalizó.

