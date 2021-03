Jet Rodeo estrena “Ámbar” y se posiciona en la escena del rock peruano

Jet Rodeo recientemente ha lanzado el videoclip de “Ámbar”, el tema que encabeza y da título a su primera producción discográfica.

Esta banda de rock nacional se está abriendo paso en la industria musical y ha logrado lanzar su primer EP en el contexto de la pandemia. Jet Rodeo está integrado por Neto Guevara (bajista), Lucho Benzaquen (guitarrista y actual músico de Libido), Gerardo Lama (batería) y Toño Santivañez (vocalista del grupo) quien en una entrevista con La República nos contó detalles de este nuevo clip dirigido por Giacomo Cochela.

Además, nos cuentan un poco sobre el nacimiento de este grupo y cómo están asumiendo el reto de seguir construyendo su carrera a pesar de la pandemia.

Jet Rodeo acaba de lanzar su nuevo video musical “Ámbar”, coméntanos un poco

“Ámbar” es el nombre que titula el EP, que ya está colgado en todas las plataformas, y decidimos hacer un videoclip en la pandemia porque creemos que es una canción que representa más la sonoridad, la lírica y lo que también todos ahorita necesitamos, un mensaje de paz, amor y todo eso. Todos ahorita están distraídos más con cosas políticas que el arte.

¿En qué está inspirada la historia de este video?

Es de amor, si lo ves de un punto de vista más directo, pero en realidad tiene muchos simbolismos, por ejemplo, la piedra ámbar (que aparece en el video) refleja la energía positiva, lo recuerdos, todas las vivencias que uno recolecta a lo largo de su vida. Es una energía que alguien lo pueda usar como algo positivo en su vida. De eso se trata también el videoclip, hay una pareja que se vuelve a encontrar después de tiempo y a través de varios simbolismos reflejan los recuerdos, entonces en esos elementos simbólicos están las cosas unen, las memorias, las experiencias.

¿Cómo ha sido la respuesta del público?

Buena, de hecho hemos tenido muchísimas reproducciones en las primeras dos semanas. Mucha gente ha estado esperando nuevo material porque hicimos un lanzamiento en plana pandemia y ahora que empezamos el año, prácticamente lo hemos hecho con el pie en alto, con un buen videoclip que se hizo con mucho esfuerzo y con un montón de dedicación, ya que como te dije el sector está apagado. Entonces, vimos la forma de cómo realizar este videoclip. Giacomo Coachela, el director, y nos dio un montón de posibilidades para poder realizarlo. Felizmente tuvimos la posibilidad de trabajarlo con un amigo que nos ayudó en todo el tema de la locación. Le hicimos pruebas absolutamente a todo el equipo, que eran como unas 16 personas y nos pusimos hacer el videoclip.

Estamos muy contentos con el resultado, tenemos muchos amigos metidos, músicos, que nos han dicho que está muy bueno. Es una buena señal para seguir trabajando un nuevo material que ahorita se está cocinando.

Jet Rodeo está conformado por integrantes de reconocidas bandas como Líbido, Unión Cinema, ¿cómo nace este grupo?

Yo conozco a todos ellos por la universidad, incluso antes, pero dio la coincidencia de que el mundo es tan pequeño y al final la banda con la que había girado ‘Neto’ y ‘Lucho’ (el bajista y el guitarrista) y fuimos a varias ciudades con otros artistas, yo con la otra banda que tenía y por ahí nos conocimos. No éramos amigos aún, pero ya nos conocíamos de vista y poco a poco en la universidad, teníamos algunos cursos juntos, pero la amistad se forjó después.

Después, nos llamamos y salió la primera canción que se titula “La señal”, fue el tema que hizo que Jet Rodeo funcione. Se hizo desde el primer día que nos juntamos, ese lazo (amical) se formó con una llamada y poco a poco fuimos forjando esa amistad, ahora todos somos muy buenos amigos, por eso vemos esto como un proyecto duradero.

¿Cuál es la propuesta de esta banda a diferencia de otras bandas de rock peruanas?

Yo te puedo confesar que es la importancia que le damos a la calidad sonora y visual. De hecho en los conciertos se puede notar eso. Siempre subimos de seguidores porque hemos dado una buena experiencia en cada concierto. Recomiendo a todos los artistas a no descuidar el lado técnico, ensayar un montón, preparar bien el show. Tratamos de estar con un look increíble… es el concepto que nosotros tenemos, otros le pueden dar otros conceptos a sus bandas y también funciona.

¿Por qué Jet Rodeo? ¿De dónde proviene el nombre?

Jet es la velocidad y Rodeo es como el vaivén de las emociones, es como la velocidad de las emociones que es algo completamente normal. A veces la gente se escandaliza por los altibajos emocionales, pero son normales y hay que vivirlos al máximo así sea bueno o malo. A veces lo malo es lo bueno para el futuro, es como saber lidiar con todas estas emociones. De eso se trata.

Ustedes, como Jet Rodeo, ¿cuánto tiempo tienen en el ambiente musical?

Desde que nos juntamos para hacer nuestra primera canción, habrá sido como tres años mas o menos, y desde que hemos sacado el EP, un año casi.

“Ámbar” es una canción de la primera producción discográfica de Jet Rodeo…

Sí, en realidad cada uno (integrantes) viene de una trayectoria musical. Ahora fue como unir todo ese bagaje que teníamos para poder hacer este disco. Ya estamos haciendo el segundo EP, nos han dado la oportunidad y hay que sacarle provecho a esta pandemia.

¿Por qué “Ámbar”?

Porque “Ambar” lo relacionamos mucho con el tema de lo que te transmite el color, no solo energéticamente, que es una de las razones, pero la otra es como el estado de alerta, como el semáforo, donde no sabes si avanzar o retroceder, entonces estás en ese vaivén de emociones, y es así como nosotros lo llamamos.

¿Qué tan difícil ha sido sacar a flote este disco en plena pandemia?

Lo que ha pasado aquí fue que, antes de la pandemia, nosotros recién estábamos tocando en vivo y todo el público que teníamos, seguidores y gente que iba al concierto por nosotros era porque nos habían visto previamente. Nos acostumbramos a esa dinámica de crecer con los conciertos que dábamos. Luego, apareció la pandemia, ya teníamos agendado como seis conciertos y tuvimos que cancelar todos obviamente, pero justo pasó un mes y después de un mes de la pandemia lanzamos el EP porque en realidad hemos tenido muchas dificultades. Lo queríamos lanzar en el 2019, ya lo teníamos, solo que decidimos esperar al 2021 y aprovechar todos los beneficios que te da el tema de la difusión digital, el marketing digital, que todos están pendientes de tu crecimiento.

Jet Rodeo lanza "Ámbar". Foto: Jet Rodeo / Instagram

Están trabajando en su segundo EP…

Sí, de hecho ahorita lo importante es que la gente siga escuchando el videoclip, es algo nuevo. Lo que ahorita estamos componiendo ya lo mostraremos cuando todo se reanude y podamos tocar en vivo, esa es la idea. Queremos guardar este feeling de tocar las canciones nuevas antes de lanzarlas.

Además, para ustedes los músicos es irremplazable la cercanía el calor del público en un concierto…

Claro, es algo palpable ¿no? Jamás se va a poder reemplazar lo virtual con lo tangible. El mismo ambiente, el olor a un lugar cerrado, a cerveza, sudor… los sentidos están más activados en un lugar donde puedes ver las miradas, las expresiones. Todo eso es irreemplazable. La experiencia es otra, completamente distinta.

Se ha puesto de moda las presentaciones virtuales, ¿qué tal les ha ido con eso?

En realidad no muy bien, no hemos participado en tantas, pero no hemos visto una respuesta como la que tenemos cuando tocamos en vivo. Alguien no se convierte en fan escuchando solo por un video, tal vez no todos los videos en vivo están en las condiciones óptimas para que suene increíble, y eso es algo que nosotros hemos cuidado desde el día uno, poder tocar con buenos instrumentos, buenos amplificadores, tener el team completo. No todas las plataformas te brindan eso, a veces solo tienes tu celular para grabarte pero la experiencia no es la misma. Técnicamente no va a ser igual.

Hemos hecho conciertos virtuales, obviamente gratis, porque ahorita ni los productores tienen plata para pagar, ni ellos tampoco ganan, entonces ahorita es más que todo para la exposición del artista para poder mantenerse vigente.

¿Qué otros proyectos tienen?

De hecho se vienen nuevas sorpresas con artistas internacionales, todavía no puedo decir quien, pero sí, estamos ahorita coordinando las cosas. Ya están hechas.

¿Qué metas se han propuesto como banda?

Mi sueño no se trata de tocar en tal lugar o tener tantos seguidores, es (de hecho ya lo estoy cumpliendo) el tener un grupo de amigos (Jet Rodeo) que puedan conectar conmigo. Se podría decir que mi sueño se está cumpliendo y que estamos haciendo canciones juntos, que progrese (la banda) es parte de nuestra felicidad. Esto no quita que nos gustaría participar en festivales grandes, pero yo creo que eso se va a cumplir con el sueño principal que tenemos, que es hacer música.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.