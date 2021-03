Ania se pronuncia tras ser eliminada de Yo soy: “Son cosas que pasan”

Ania se convirtió en la primera cantante eliminada de Yo soy, grandes batallas junto con el imitador de Bad Bunny. La joven artista utilizó sus redes sociales para hablar de su corta participación en el programa.

A través de su cuenta de Instagram aseguró que se encuentra muy agradecida por todos los mensajes de ánimo que ha recibido de sus fanáticos y aseguró comprender la exigencia de la competencia.

“Quería pasar por aquí para agradecer a todas las personas que me han escrito para decirme cosas bonitas. Obviamente nos da pena no seguir en competencia, pero son cosas que pasan ”, expresó.

Del mismo modo, contó que muchos usuarios le han hecho llegar comentarios negativos por su interpretación en Yo soy, pero recalcó que no se desanimará y continuará desarrollando su carrera musical. Además, reveló que tiene muchos proyectos por concretar.

“Estoy bien, son cosas que vienen con la chamba y al final uno no puede controlar la percepción que tienen de ti. Ni modo. Yo estoy bien, tranquila. Los quiero mucho, y pronto se viene más música. Yo no voy a dejar que nada me tumbe”, agregó Ania.

Yo soy: así fue la presentación de Ania y ‘Bad Bunny’

La joven cantante y el imitador no hicieron un buen trabajo en la última edición de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos. A pesar de que ya se encontraban en zona de riesgo, la dupla no supo resolver sus desacuerdos en torno al autotune y finalmente fueron eliminados.

Ania y ‘Bad Bunny’ decidieron interpretar “Tusa” para luchar por un lugar en la competencia y, aunque pusieron a bailar a Katia Palma y Maricarmen Marín, no les alcanzó para convencer al jurado.

