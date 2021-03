Yo soy emite último casting con Tony Succar: Volveré con mi granito de arena

Tony Succar protagonizó una emotiva escena en Yo soy, en su edición de este viernes 19 de marzo, pues fue el último programa en el que participó como miembro del jurado. El ganador de dos premios Latin Grammy fue homenajeado por sus compañeros del espacio, quienes le pidieron que se comprometa a retornar lo más pronto posible.

“Un fuerte aplauso para Tony Succar en su último día de casting. De corazón, te agradecemos la disposición, el tiempo que has estado fuera de casa, el sacrificio, lo que has aportado al programa, más allá de tu talento, también como productor, te agradecemos. Has hecho que este programa crezca, has hecho que este programa tenga un nivel, un peldaño más, te vamos a extrañar un montón”, comentó el presentador Christian Rivero.

Maricarmen Marín, Katia Palma y Mauri Stern continuaron los halagos y manifestaron su cariño hacia su compañero en la mesa de jurados del espacio de Latina. “Me siento honrado, ha ido un lujo de verdad estar aquí, más que todo con tanto amor. Esto ha sido una familia para mí. Siento que esto ha abierto una aventura nueva y más allá de mi carrera o lo que yo pueda ganar personalmente es todas las amistades lindas que hay aquí”, expresó Tony Succar.

“No solo eso, el propósito del programa que es de corazón. Hay cosas que son superproducidas y chévere el entretenimiento, pero esto es mucho más que entretenimiento y por eso me he conectado tanto, porque mi propósito en la vida no es entretener nada más, es dar un buen mensaje y de corazón”, continuó.

Por último, Tonny Succar se comprometió a retornar a Yo soy en cuanto finalicen sus compromisos en Estados Unidos. Además aseguró que esta vez llegará al país con su esposa Lauren. “Los quiero, los amo, los voy a extrañar, pero pronto regresaré con mucha más fuerza para seguir aportando mi granito de arena en el único programa en el Perú que me ha llenado el corazón de una manera explosiva”, acotó.