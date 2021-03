Yaco Eskenazi a Natalie Vértiz: “Me saco el sombrero por la mamá que eres”

Este sábado 20 de marzo, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz develaron en el programa Estás en todas que el bebé que esperan es un niño. Los conductores se mostraron muy emocionados en el espacio de América TV.

“Ahora me siento una mujer, esposa, trabajadora. El hecho de que sea hombrecito es una señal de la vida y de Dios”, comentó la ex reina de belleza.

Tras dar la noticia, Yaco Eskenazi aprovechó el momento para dedicarle unas tiernas palabras a su esposa por la familia que están formando.

“Estoy agradecido con la vida de poder estar con mi esposa. Ya estamos más grandes, con un matrimonio consolidado. Son sensaciones totalmente diferentes”, dijo muy emocionado el integrante de Esto es guerra.

“Yo me enamoré perdidamente de Natalie cuando la vi embarazada, como se convertía en la mujer protectora. Ahora, todo lo tiene en su cabeza. Está haciendo cosas por este bebito que no tuvo la oportunidad de hacer con Liam, como prepararse. De verdad, me saco el sombrero por la mamá que eres, soy muy bendecido”, añadió el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi confirman embarazo

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi confirmaron los rumores de embarazo el pasado 27 de febrero durante la emisión de Estás en todas.

“Este embarazo lo he sentido supernuestro. Quería guardar el secreto hasta más no poder, pero la barriga me estaba delatando. Estamos saltando de un pie de felicidad y llegó en el momento que tenía que llegar”, dijo la conductora, quien no dudó en mostrar su pancita de embarazada.

