Rodrigo González: archivan demanda por difamación que le puso Lourdes Sacín

En la reciente edición de Amor y fuego, este viernes 19 de marzo, Rodrigo González anunció que quedó absuelto del proceso judicial por una denuncia de difamación que le interpuso Lourdes Sacín.

La periodista le entabló una demanda al presentador de TV por una serie de comentarios y calificativos contra ella en el recordado programa Amor, amor, amor.

Tras más de 4 años, se dio la resolución en tercera instancia. El abogado Iván Paredes dio dictado de la resolución de la Corte Suprema.

“Ordenaron se archive definitivamente lo actuado, se anulen sus antecedentes judiciales y se levanten las medidas de coerción dictadas en su contra”, subrayó.

Rodrigo González ha venido enfrentando varios procesos judiciales por sus comentarios a personalidades de la televisión como Karen Schwarz y Cathy Sáenz.

Alexandra Horler indignada con Rodrigo González

La periodista deportiva Alexandra Horler rechazó las frases machista que Rodrigo González soltó en una de sus ediciones de Amor y fuego.

Ella compartió en su canal de YouTube la entrevista que realizó a Jefferson Farfán. Al respecto, el conductor deslizó una serie de comentarios en su programa.

“Si fuera un hombre el que hace la entrevista, eso no pasaría, ¿no? ¿Pero por ser mujer me toma como un pedazo de carne en oferta que está ahí para algo más? ¿Qué tal si respetamos el trabajo del otro (así como lo hago con el suyo y no me meto con él) y dejamos de incentivar el machismo? ¿O por ser mujer no puedo entrevistar futbolistas y que se me respete?”, escribió la comunicadora en Twitter.

Alexandra Hörler rechaza comentario de Rodrigo González y lo tilda de machista

