Nicola Porcella revela que su padre dio positivo por COVID-19

Nicola Porcella no se encuentra atravesando un buen momento, ya que se enteró de una mala noticia, la cual quiso compartir con sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, el chico reality publicó un video y empezó con un agradecimiento a todos sus fans que lo apoyaron tras su corta participación en el reality de la isla caribeña.

“Quiero agradecer a toda la gente de Perú, México y Puerto Rico. A todos mis amigos que siempre me escriben, Facundo González, Peter Fajardo, a los de producción, amigos que no están en la tele. De verdad que ha sido muy bonita la experiencia, nos hemos sacado la mugre. Hoy (ayer, viernes 19 de marzo) me levanté con todo el cuerpo adolorido, recién estoy yendo al canal”, comentó el modelo.

Sin embargo, Nicola Porcella también contó sobre algo que lo ha dejado muy preocupado. Resulta que su padre dio positivo por COVID-19. Nicola indicó que esta situación no le permite tener los mejores ánimos, ya que el señor sufre de problemas al corazón.

“Ayer me enteré de que mi papá tenía COVID-19, no me habían querido contar para que no me preocupe, y como ya lo he explicado mi papá tiene problemas al corazón, así que hoy no estoy con muchas ganas, estoy un poco preocupado”, explicó.

Nicola Porcella se despide de EGG Puerto Rico

Tras la derrota de la selección peruana en EGG Puerto Rico, Nicola Porcella envió un mensaje de despedida y agradeció la oportunidad que le brindaron.

“No se pudo ganar, pero me llevo lo mejor de cada uno de los chicos con los que jugué. Puerto Rico, les voy a estar eternamente agradecido, comenzó con una gran rivalidad y terminamos siendo hermanos, se merecen esa estrella. Gracias de corazón a todos los que nos apoyaron”, escribió el modelo en Instagram.

El equipo de Esto es guerra perdió ante el de Puerto Rico. Foto: captura Instagram / Nicola Porcella

