Natalie Vértiz: “Es una responsabilidad grande criar a dos hombrecitos”

Luego de que Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi revelaran que el segundo bebé que esperan es un niño, la exreina de belleza reflexionó sobre la gran labor y responsabilidad que tiene en adelante para educar a sus hijos.

Como se sabe, los conductores tienen al pequeño Liam de 7 años, quien en cinco meses aproximadamente podrá conocer a su hermanito menor. Con la pronta llegada del nuevo integrante a la familia, la modelo resaltó la importancia de criar con valores y, sobre todo, con respeto hacia las mujeres.

“Ahora me siento una mujer, esposa, trabajadora. El hecho de que sea hombrecito es una señal de la vida y de Dios, que quieren que siga criando a mis hijos de la mejor manera, porque es una responsabilidad grande criar a dos hombrecitos, especialmente hoy en día, que aprendan a respetar a los demás, a las mujeres”, comentó Natalie Vértiz.

Asimismo, y entre risas, la conductora de Estás en todas comentó que en un futuro buscará la mujercita.

“Más adelante ya buscaremos (la mujercita). Siempre existe el sueño de querer una mujercita”, indicó.

Yaco Eskenazi elogia a Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi le dedicó tiernas palabras a Natalie Vértiz, quien lleva en su vientre a su segundo hijo.

“Yo me enamoré perdidamente de Natalie cuando la vi embarazada, como se convertía en la mujer protectora. Ahora, todo lo tiene en su cabeza. Está haciendo cosas por este bebito que no tuvo la oportunidad de hacer con Liam, como prepararse. De verdad, me saco el sombrero por la mamá que eres, soy muy bendecido” , comentó el conductor de Mi mamá cocina mejor que la tuya.

