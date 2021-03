Angelina Jolie mostraría pruebas de maltrato doméstico

La batalla legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt aún tiene un capítulo pendiente . Según los medios de Estados Unidos, la actriz presentaría pruebas de maltrato físico ante los tribunales, para determinar la custodia de sus hijos. En US Weekly señalan que el actor de Once Upon a Time in Hollywood, de 57 años, cree que la presentación de Jolie es un intento de “convertir a sus hijos en armas en un último esfuerzo para obtener un resultado favorable que le permita sacar a los niños de Los Ángeles a su antojo, sin la aprobación ni el conocimiento de Brad”.

Sin embargo, se hizo público que el hijo mayor de la expareja, Maddox, tuvo la iniciativa de quitarse el apellido Pitt , y que Angelina Jolie no estaba de acuerdo con eso. Por el momento, los actores disputan la custodia legal de Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) y los gemelos Knox y Vivienne (12).

“Este proceso le ha pasado factura a Brad, y él ha asumido la responsabilidad por su papel en la ruptura del matrimonio”, sostiene la fuente de US Weekly. The Blast añade que los abogados de la actriz han anunciado que los hijos de la pareja -hasta ahora al margen del proceso judicial- podrían testificar sobre estos hechos durante el juicio.

Los abogados de Pitt replican que “durante los últimos cuatro años y medio ha habido una serie de afirmaciones hechas por Angelina Jolie que han sido revisadas y no corroboradas. Los niños han sido utilizados por Angelina para dañar a Brad en otras ocasiones. Esta filtración de documentos por parte de su cuarto o quinto grupo de abogados se hizo para lastimar a Brad”.

Lo cierto es que, aunque han ofrecido varias entrevistas, ninguna de las partes aclaró el incidente que puso fin a su matrimonio, pero que llevó a que Brad Pitt sea investigado por el FBI por violencia doméstica , aunque el caso se cerró. Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre del 2016 en un vuelo entre Francia y Estados Unidos; algunos testigos sostienen que Brad Pitt estaba alcoholizado y que golpeó a Maddox, otros argumentan que el hijo mayor de la actriz se interpuso cuando el actor increpó a Jolie. “Maddox no sufrió lesiones y algunos testigos dicen que los malos gestos de Brad con su hijo fueron involuntarios”, dijo en ese momento TMZ.

Después de eso, la pareja anunció su separación y Pitt reconoció públicamente su adicción al alcohol. “Con el tiempo, la expareja logró establecer un acuerdo de custodia por el bien de sus hijos, sin embargo y cuando parecía que había llegado la calma después de mucha terapia, la tensión ha vuelto a medida que se acerca su vista oral ante los tribunales. Tanto es así que el pasado mes de agosto Angelina Jolie pidió al Tribunal Superior de Justicia de Los Ángeles que cambiase a John W. Ouderkirk, el juez encargado de su divorcio, por tener negocios en común con una abogada de Brad Pitt. Una petición que no fue aceptada”, sostiene.

