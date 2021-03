Aída Martínez reveló que tuvo COVID-19 en la última etapa de su embarazo

Aída Martínez se convirtió en madre por primera vez el último lunes 15 de marzo. La influencer compartió con sus seguidores la inolvidable experiencia, ya que dio a luz bajo el agua.

No obstante, hubo algo que recién la piloto de motos confesó. Martínez detalló que vivió momentos de angustia, pues fue diagnosticada con coronavirus en la última recta de su embarazo.

“Nadie tiene idea lo que a mí me pasó a puertas de dar a luz. Con nueve meses de embarazo me enteré que tenía la COVID-19. Hice cuarentena en casa”, comentó en un inicio Aída Martínez.

Debido a su estado, los doctores le recomendaron que diera a luz por cesárea, pero ella no quiso y optó por hacerla de manera natural, debido a que se encontraba a poco de superar el virus y no había riesgo de contagio, según le señaló un especialista.

“Cuando me enteré que tenía coronavirus, fue en la última etapa del virus. Sin riesgo de contagiar, pero yo todavía tenía síntomas”, explicó.

A poco de dar a luz, Aída Martínez logró contactarse con una amiga que le informó sobre una casa del parto, en donde cumplió su sueño de dar a luz de manera natural.

“El domingo pasado empezaron mis contracciones… Hubo un momento en el que ya no podía soportar el dolor, a las 12 00 a. m. el dolor era demasiado fuerte y decidí ir a la casa de parto. Es literal una casa y está todo acomodado para que des a luz… Llegué y las contracciones eran más fuertes, me quité la ropa y me metí a la bañera”, contó.

La influencer también indicó que hasta su madre pudo estar presente en el momento del parto.

