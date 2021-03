Lesly Castillo revela que está embarazada de su segundo bebé

Lesly Castillo volverá a ser madre. La modelo brindó una entrevista para el programa Magaly TV, la firme, donde sorprendió al confirmar que se encuentra embarazada de su segundo bebé.

Ella mantiene una relación amorosa con el empresario minero Alberto Mota, con quien contrajo matrimonio en noviembre del 2019 y tiene una pequeña hija.

Al ser consultada por la conductora Magaly Medina, Lesly Castillo contó que quería guardar en secreto su embarazo debido a que aún tiene dos meses de gestación. Sin embargo, decidió anunciarlo a sus seguidores para aclarar las especulaciones.

“Quiero compartirle a toda la gente que sí, estoy embarazada, tengo dos meses. Estoy nerviosa y feliz, pero hasta ahora me cuestiono cómo Magaly tuvo la fuente, cómo lo sabe, cómo se enteró”, expresó la figura del espectáculo.

“Hay que tener mucho cuidado, yo siento que lo tenía que confirmar porque mis seguidores lo decían, yo me sentía mal porque me preguntaban y yo me hacía la loca en las transmisiones en vivo... Es un regalito de Dios”, agregó.

Sobre su vida matrimonial con Alberto Mota, Lesly Castillo aseguró que los 12 años de diferencia que ambos se llevan no ha causado problemas en su relación. Por el contrario, afirmó que se siente afortunada de haberlo conocido.

“Tenemos una buena química, nos llevamos muy bien... Nos llevamos doce años, no es tanto, yo lo veo bien... Él quería tener otro hijo. Ahora es un padre ‘chocho’ y ama a su hija. Gracias a Dios que me ha tocado un buen hombre”, señaló.

