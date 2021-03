La ‘Abuela Norma’ recibe primera dosis de la vacuna contra la COVID-19

El Seguro Social de Salud (Essalud) dio a conocer que la popular youtuber ‘Abuela Norma’ recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 este viernes 19 de marzo.

A través la página oficial de Facebook, se hizo una transmisión en vivo desde la llegada de la conocida tiktoker hasta el Parque de las Leyendas, en cuyas instalaciones se viene realizando la vacunación en adultos mayores.

Según informó un representante, la ‘Abuela Norma’ recibió la vacuna de Pfizer a sus 86 años. Ella forma parte del padrón de asegurados de Essalud.

“Se inscribió en la página de Essalud y actualizó sus datos. El proceso es muy rápido para ingresar a la vacunación”, se le escucha decir al vocero de la institución peruana.

Luego de recibir la vacuna, la youtuber, quien estaba acompañada de su nieta Zuly y su hijo, hizo un divertido comentario fiel a su estilo. “Bien, no he sentido nada. No he sentido ni una mosca”, expresó la conocida figura de las redes sociales, entre las risas de los presentes.

Por su parte, Jesús Peña, hijo de la ‘Abuela Norma’, agradeció al personal médico y al Seguro Social de Salud por estar pendiente de su madre. “Muy agradecido con todos ustedes, por esa atención que han tenido hacia mi madre. Muchas gracias por el gran papel que hacen”, declaró.

Además de la popular tiktoker, este viernes 19, también recibió la vacuna contra el coronavirus el cómico peruano Guillermo Rossini.

