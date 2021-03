Joselito Carrera se encuentra en aislamiento tras dar positivo por COVID-19

Joselito Carrera, conductor del programa Emprendedor, ponte las pilas, reveló que dio positivo por COVID-19 el pasado martes 16 de marzo. Ahora se encuentra en aislamiento junto con su familia.

Según contó para el magazine En boca de todos, ha sido diagnosticado como paciente asintomático, por lo cual no ha presentado complicaciones en su salud.

Anunció que estará ausente por un periodo de tiempo en el programa que conduce junto con Angie Arizaga y Brunella Horna, y que se transmite los fines de semana.

“Yo no estaré el día de mañana en Emprendedor, ponte las pilas porque di positivo el día martes al COVID. Me sacaron la prueba antígena. Luego de siete pruebas, ya me tenía que enganchar con una y, con la bendición de Dios, soy asintomático”, expresó.

“No he presentado muchos problemas. Sigo alimentándome de la mejor forma, alimentación sana con muchos vegetales, con muchas menestras, proteínas, mucho deporte. Siempre encomendándome a mi padre y aislado”, agregó el presentador.

Aprovechó para usar su caso como ejemplo para los demás pacientes de coronavirus, a quienes les pidió que no se dejen vencer por el miedo y que mantengan la calma durante su recuperación.

“Quiero que con este mensaje pueda dirigirme al público, a todos los pacientes, a todas sus familias. Que no se dejen llevar con el miedo, que todo tiene desenlaces fatales. Todos somos couch de nosotros mismos; todos tenemos esa energía y ese poder que nos va a poder hacer brillar ante cualquier dificultad. La energía más baja del mundo es el miedo y la más fuerte, el amor”, finalizó Joselito Carrera.

