Jazmín Pinedo se aleja de la TV para retomar la carrera que dejó inconclusa

La presentadora Jazmín Pinedo reveló el motivo por el cual se aleja de la televisión peruana después de varios años al aire por la señal de América TV y Latina.

En una entrevista con La banca, canal de YouTube del actor Jesús Alzamora, la conductora nacional confirmó por primera vez que no seguirá en la pantalla chica a lo largo de este año 2021.

Su principal razón es volver a estudiar la carrera profesional que dejó inconclusa hace 10 años cuando empezó a alcanzar la fama.

“Mi decisión de retirarme de la televisión este año, no lo he dicho antes, pero ahora lo digo. Dije: ‘un ratito, necesito un tiempo’. No es lo mismo estudiar cuando tienes 20, que estudiar cuando tienes 30 y una hija de cinco años. Yo no solo trabajo en televisión, tengo otras entradas en mi vida de las que tengo que estar pendiente”, manifestó.

Asimismo, rechazó propuestas para continuar en la TV. “Decidí decirle que no a algunos proyectos este año para poder terminar mi carrera. Me falta un año y medio, según el tiempo que pueda darle. He dejado de estudiar hace 10 años y empiezo el 29 de este mes”, agregó.

Pinedo aseguró que su separación con Gino Assereto hizo que se replanteara varios aspectos de su vida personal que había descuidado. “A raíz de que me separé estoy reformulándome varias cosas”, contó.

Jazmín Pinedo revela que quiso renunciar en Latina

Jazmín Pinedo reconoció que quiso renunciar cuando trabajaba en Latina luego de que fue enviada a cubrir el Mundial de Rusia 2018 pese a que ella no quería alejarse de su familia.

“Ese fue uno de los motivos por los que me quería ir, y no por mal agradecida, estoy muy agradecida con Latina”, sostuvo la animadora.

