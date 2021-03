Janet Barboza tras ingreso a América Hoy: “Me encanta, me permiten ser yo”

Janet Barboza formó parte de América Hoy en enero de este año. La conductora de televisión se mostró contenta al lado de Melissa Paredes y Ethel Pozo en su nueva casa televisiva.

La presentadora, en diálogo con un medio local, habló sobre su desempeño como panelista del espacio matutino. En la entrevista, hizo notar lo cómoda que se encuentra en dicho lugar.

“Me encanta, aquí me permiten ser yo, no estar acartonada, no ser una mojigata. En el programa se me permite mostrarme tal cual soy”, dijo Janet Barboza.

“Espero que América Hoy dure muchos años y que sigan contando siempre conmigo”, agregó la exfigura de Latina a Ojo.

Negocios de Janet Barboza fueron afectados por la cuarentena

Durante una de las emisiones de América Hoy, Janet Barboza aprovechó un momento del espacio para hablar de cómo la cuarentena decretada en febrero afectó sus negocios.

Según reveló, 10 locales de sus salones de belleza tuvieron que cerrar ante la crisis. Así también, reconoció que dichos negocios quebraron.

No obstante, se mostró optimista ante la difícil situación. “Vamos a soportar hasta donde sea. Estas nuevas medidas son fatales, nos terminarán de derrumbar. Mantengo la fe, ojalá lleguemos a fin de mes”, precisó.

“El Gobierno tiene que entender que la gente se está muriendo de COVID-19 y también de hambre. Lamentablemente la cuarentena no funciona porque miles siguen en las calles buscando cómo conseguir algo para llevarles a sus familias”, agregó.

