Janet Barboza hace su debut como cantante con “Olvidarte y olvidarte”

En la reciente edición de América hoy, este viernes 19 de marzo, Janet Barboza presentó su más reciente canción titulada “Olvidarte y olvidarte”. Este tema marca el debut de la panelista de TV como cantante.

La figura de América TV contó detalles de su preparación artística y las prácticas de la coreografía junto a Edson Dávila ‘Giselo’. Antes de su presentación, agradeció a la producción del magazine por el apoyo constante.

“De verdad quiero agradecerle a la producción, estoy feliz, gracias por permitirme hacer mi sueño realidad. Mi sueño era ser cantante, y tener la oportunidad de hacerlo del cantante es importante, muchas gracias. Nunca es tarde para los sueños”, expresó la recordada exconductora de La movida de Janet.

Finalmente, entonó en vivo su nuevo tema. Al finalizar, recibió los elogios y aplausos de sus compañeras.

Christian Domínguez, quien se encontraba en el set de TV, se mostró a gusto por el talento musical de su colega. “Me ha encantado”, dijo el cumbiambero.

Janet Barboza feliz por cómo es tratada en América TV

En conversaciones con un medio local, Janet Barboza aprovechó la ocasión para hablar sobre su desempeño en América hoy y expresar cómo se siente en el canal.

“Me encanta, aquí me permiten ser yo, no estar acartonada, no ser una mojigata. En el programa se me permite mostrarme tal cual soy”, dijo Janet Barboza.

“Espero que América hoy dure muchos años y que sigan contando siempre conmigo ”, agregó.

