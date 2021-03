Frida Sofía y Alejandra Guzmán se reconciliaron tras largo distanciamiento

Frida Sofía y Alejandra Guzmán dejaron atrás los rencores y volvieron a hablarse tras muchos años distanciadas. Durante el programa Despierta América, la joven reveló que ya tiene comunicación con su madre.

La rockera contó que se mostró preocupada al enterarse de que la estrella mexicana se había contagiado del coronavirus. Es así que decidió llamarla para saber sobre su estado de salud.

“Empiezo a ver en Youtube que ‘ya no la va a librar’, que ‘se despide de Frida’, ya saben cómo son de amarillistas algunas personitas y me asusté. No sabía que tenía COVID-19. Me enteré gracias a ustedes. Me dejó un mensaje muy bonito y le marqué”, relató Frida a los panelistas del espacio de Univisión, este viernes 19 de marzo.

“Ese peso de tener esta distancia tan fuerte, con mi propia madre, es como si algo pasa, Dios no lo quiera, nunca sabemos cuándo nos toca. Ese paso no es nada más hablar, yo creo que sí necesitamos una terapia, fuerte, intensa, las dos, con un profesional. Empezar ahí ”, agregó la joven.

Alejandra Guzmán y Frida Sofía conversan en vivo

En un momento de la conversación, Alejandra Guzmán se enlazó al programa a través de una llamada telefónica para expresar lo orgullosa que se siente tras hablar con Frida luego de mucho tiempo.

“La escucho bien y me da mucho gusto porque pues siempre, como madre, uno desea eso y creo que todo lo que ha pasado se puede solucionar. Estoy de la mejor manera con el corazón abierto”, dijo la hija de Silvia Pinal.

Finalmente, la cantante de rock le dejó unas emotivas palabras a su madre tras escucharla. “ Mami, para ser feliz te necesito en mi vida ”, expresó.

