Ezio Oliva sobre Adolfo Aguilar y su amistad con Karen: “Es mi hermano”

En los últimos días Ezio Oliva se ha mostrado muy activo en redes sociales, ya que se encuentra promocionando su incursión en el género urbano. Por tal motivo ha aprovechado para contestar las preguntas de sus seguidores y aclarar sobre una supuesta enemistad o celos hacia Adolfo Aguilar.

Hace unos días, el presentador de Yo soy compartió una serie de fotos y un emotivo mensaje a Karen Schwarz con los años de amistad.

“Es la mejor compañera de escenario que pudo haberme dado la vida. Te amo. Es hermosísima, altísima, talentosísima, finísima, y todos los ‘ísimas’ positivos posibles. Pero además es extremadamente divertida y goza de una humildad única”, escribió el último 11 de marzo.

Ante esto, Ezio Oliva fue consultado por un seguidor de Instagram sobre la publicación de Adolfo Aguilar.

“Ezio, ¿no te da celos Adolfo Aguilar con tanta demostración de amor a Karen Schwarz?”, fue la pregunta que le lanzaron. El cantante no tuvo problema alguno para aclarar la situación y evitar cualquier tipo de rumor.

“Cero. Olvídate, Adolfo es mi hermano. Él ha estado en mi matrimonio, en todos los momentos importantes para Karen y para mí, es como parte de la familia. Un beso, hermano”, señaló.

Karen Schwarz a Adolfo Aguilar: “Siempre estuvo ahí”

Karen Schwarz no fue esquiva a la dedicatoria de Adolfo Aguilar y le respondió con un emotivo mensaje, donde destacó sus enseñanzas.

“¡Qué manera de amarte! Juntos nuevamente, tal cual cuando empecé este camino en la TV. No saben cómo me gusta seguir aprendiendo. Por años Adolfo Aguilar siempre estuvo ahí guiándome y también he tenido la oportunidad de aprender mucho de Cristian Rivero (aunque él no lo sabe)”, escribió en Instagram.

Karen Schwarz y Adolfo Aguilar

