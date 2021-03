El reventonazo de la Chola se encuentra adjudicando novedades para el televidente. En este caso, el espacio hizo una parodia de Verónica Linares, conductora de la edición matinal de América noticias.

Ernesto Pimentel fue el encargado de interpretar a la periodista tal cual como se presenta en el noticiero. Incluso, recrearon cuando la comunicadora toma su desayuno al lado de Federico Salazar, quien también es parodiado por Fernando Armas.

Al ser consultada por la imitación, Verónica Linares aseguró que no le incomoda para nada ser imitada. “Qué me va a molestar, si es divertidísimo”, dijo en un comunicado.

Asimismo, la periodista contó que el mismo Ernesto Pimentel le envió las fotos cuando ya estaba caracterizado. “Me he matado de risa, está buenaza, porque somos igualitas. Hasta mi esposo se confunde quién es quién, me ha preguntado”, comentó.

Además, Verónica Linares aprovechó para explicar por qué la molestan con que toma desayuno en el estudio. “Lo que pasa es que tenemos que tomar desayuno porque nos levantamos temprano”, indicó.

El reventonazo de la Chola parodia a Verónica Linares y ella reacciona. Foto: difusión

De otro lado, la periodista de América Televisión contó que viene realizando videos en TikTok para desestresarse.

“Es muy divertido el TikTok, a mi hijo le encanta y nos matamos de risa. Esto lo hago antes de la pandemia y en los momentos que se puede porque hay varias cosas que hacer también”, indicó.

Hijo de Verónica Linares fue operado

El último 4 de febrero, Verónica Linares reveló a través de una publicación de Instagram que su hijo fue operado.

“2015 en un viaje a Estados Unidos para hacerle una primera operación”, escribió.

Sin embargo, la periodista no dio más detalles y solo atinó a agregar lo siguiente: “Algún día les contaré”.

Post de Verónica Linares hablando de la salud de su hijo. Foto: Verónica Linares / Instagram

