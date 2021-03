Armie Hammer es investigado por presunta violencia sexual y psicológica

Armie Hammer, actor de Hollywood conocido por cintas como Call me be your name, ha sido acusado de presunta violencia sexual y psicológica.

Una joven de 24 años denunció a la celebridad por estas acciones ocurrida en Los Ángeles durante el 2017. Ella brindó su testimonio en las redes sociales durante una conferencia virtual con su abogada.

Según la agencia Efe, la Policía de la ciudad ya investiga al actor por este caso.

Este jueves 18 de marzo, la Oficina de Delitos Sexuales del lugar confirmó que el 3 de febrero se abrió el expediente.

Joven cuenta cómo conoció a Armie Hammer

La joven de 24 años, quien pidió ser identificada como Effie, contó en la transmisión que conoció al artista en el 2016 por medio de Facebook y que el 24 de abril de 2017 se produjo el ataque.

“Durante esas cuatro horas intenté escapar, pero no me dejaba. Pensé que me iba a matar. Entonces me dejó, sin preocuparse por mi bienestar”, agregó la mujer, quien afirmó sentirse “traumatizada” por el actor.

Armie Hammer en polémica por graves acusaciones de violencia sexual. Foto: Agencia AFP

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.