Yo soy Chile: ‘Julio Iglesias’ peruano vence a ‘Alejandro Sanz’ y ‘Sandro’

El ’Julio Iglesias’ peruano, cuyo talento ha sido reconocido por Myriam Hernández en Yo soy Chile, volvió a presentarse en el programa de imitación extranjero para una gala más de la etapa estelar. En esta oportunidad, Roberto Pereda realizó un destacado show y logró derrotar a ’Sandro’ y ’Alejandro Sanz’, dos de los favoritos.

Elegantemente vestido con terno y pantalón blanco, el veterano artista ingresó al escenario, decidido a dar lo mejor de sí mismo con su interpretación de “Ni te tengo ni te olvido” y consiguió cautivar a todos los integrantes del jurado.

“Me sorprendiste, pensé que tenía a Julio Iglesias en frente. Muy lograda la seducción, increíble, me puso muy nerviosa, me sedujo. Una excelente presentación con una canción que me encanta”, comentó Myriam Hernández en Yo soy Chile.

Luego, Antonio Vodanovic le recordó al imitador que “la seducción de Julio no solo está en cantar, cuando hablas tienes que ser él y ahí desaparece absolutamente el color de la voz, no hay que perder la magia. El fraseo se parece, la voz profunda con ese leve vibrato y algo de aire con los suspiros”.

Finalmente, el actor chileno Cristián Riquelme fue el que más llenó de elogios al ’Julio Iglesias’ peruano, quien impresionó con “Soy un truhán, soy un señor” a fines de febrero. “Estabas muy compenetrado con tu personaje. Toda la actuación está funcionando muy bien, la voz está cada vez mejor, te estás transformando en un galán antiguo, con determinación, con visión directa”, señaló.

Tras las presentaciones de ‘Julio Iglesias‘, ‘Alejandro Sanz‘ y ‘Sandro‘, el jurado de Yo soy Chile procedió a debatir y decidió dar por ganador de la batalla al imitador peruano.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.