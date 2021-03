Ricardo Morán celebró sus 47 años con emotiva postal junto a sus hijos

Ricardo Morán, quien ganó fama por participar como uno de los jurados de Yo soy, celebró el miércoles 17 de marzo 47 años de vida.

El reconocido productor de Rayo en la botella compartió la celebración de la fecha especial con un corto mensaje en en redes donde destacó la unión familiar. Además, la publicación estuvo acompañada de una foto de él junto a sus pequeños mellizos, Emiliano y Catalina.

“No hay forma de pasar un mejor cumpleaños que con tu familia”, escribió Ricardo Morán en su post de Instagram, y recibió saludos de personajes como Johanna San Miguel, Lorena Álvarez, Maricarmen Marín, Karen Schwarz, Giovanni Ciccia, entre otros personajes famosos.

Ricardo Morán celebró sus 47 años con tierna postal junto a sus hijos

Como lo dio a conocer hace unos días, Morán se encuentra en una lucha con la Reniec en la que busca poder inscribir a sus hijos como ciudadanos peruanos. Ambos nacieron en 2019, en Estados Unidos, gracias a la fecundación in vitro (vientre subrogado).

A inicios de diciembre, Ricardo Morán contó en el programa Más vale tarde que el organismo autónomo no le permitía inscribir a sus pequeños porque no tenían madre.

“Las leyes no están a la altura de los avances tecnológicos, entonces cuando la Ley del Derecho de Familia se escribió en el año 36, nada de esto existía. Por eso, un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en el Perú. Mis hijos no tienen ningún registro, viven en el Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país si así lo quisieran, porque la ley y la Reniec me han negado con un documento la posibilidad de que yo los inscriba”, explicó.

