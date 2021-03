Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi sorprenden a su hijo por su cumpleaños

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, quienes anunciaron que esperan a su segundo bebé, celebraron el cumpleaños número siete de su primer hijo este miércoles 17 de marzo. Los conductores de televisión sorprendieron a su pequeño con emotivos mensajes y una íntima reunión familiar en su hogar.

A través de sus cuentas de Instagram, la presentadora de Estás en todas y el competidor de Esto es guerra expresaron el gran amor que sienten por su primogénito, quien dentro de poco se convertirá en hermano mayor.

“Eres un sueño hecho realidad y cada vez que trato de buscar las palabras perfectas o adecuadas para decirte todo lo que siento por ti, me quedo corta... Hijito, tu sola presencia me da paz, tranquilidad y sobre todo me llena de orgullo... Sigamos viendo la vida de colores y de la mano, me encanta verte crecer y sobre todo tu ilusión por ser un hermano mayor... ¡Te amo en esta y en miles de vidas más!”, escribió Natalie Vértiz.

Natalie Vértiz

“Hace 7 años me hiciste el hombre más feliz del mundo, me hiciste entender que mi principal responsabilidad en esta vida eres tú, es enseñarte todo lo que mis papás, con tanto amor, me enseñaron a mí. Eres mi mejor amigo, mi alma gemela, mi chulis, mi chulanguito, mi todo y sé que serás el mejor hermano mayor que la vida le pueda dar a nuestro nuevo bebé. Que Dios me dé siempre fuerza para poder acompañarte en cada paso que toque dar”, fueron las palabras de Yaco Eskenazi en Instagram.

