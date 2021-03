Mauri Stern critica a imitador de Miguel Mateos: Estás bastante lejos

El casting de Yo soy continúa recibiendo nuevos talentos para la imitación. En la edición del miércoles 17 de marzo, Juan Carlos Sáenz Ruiz llegó para imitar al músico argentino Miguel Mateos, pero recibió una severa devolución del jurado Mauri Stern.

El postulante llegó al set de Latina y, tras presentarse ante la mesa de jurados, interpretó el recordado tema ochentero “Cuando seas grande”. Mauri Stern y Tony Succar interrumpieron la presentación, pues no estuvieron a gusto con la actuación.

“¿Qué vas a hacer cuando seas grande y no cantante? Es que para ser cantante, hay que ser cantante, no cantar. Tú cantas y se ve que te gusta la música. Eres muy buena onda, muy buen tipo y muy trabajador, lo que pasa es que no vas a ser cantante”, comentó el exintegrante de Magneto.

“Así no, no está el color, no está la afinación, no está el timbre del artista original, no está la actitud, no está el rock & roll. Entones bueno, tú entiendes que todos estos aspectos tienen que estar para venir a Yo soy y esto me lo vas a agradecer porque se ve que aceptas la franqueza” continuó el exmiembro de Magneto.

En medio de su crítica, Mauri Stern aseguró que prefiere ser sincero y no mentir a los concursantes cuando ve que no está la imitación. “Es muy fácil decir ‘Vas bien, tú puedes’. No, así no puedes. Para poder necesitas todos esos aspectos que te van a hacer un gran imitador y estas, te lo digo con sinceridad, lejos, bastante lejos. Por eso mismo te tengo que dar un no”, finalizó.

