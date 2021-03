Mario Irivarren felicita a Ivana Yturbe y Beto da Silva: Mis mejores deseos

Mario Irivarren se presentó en el set de América hoy y sorprendió con sus declaraciones al referirse sobre el matrimonio conformado por Ivana Yturbe y el futbolista Beto da Silva.

Como se recuerda, el ex chico reality y la modelo fueron pareja por varios años. Sin embargo, con el tiempo, cada uno tomó su camino y conocieron a otras personas.

El programa mostró algunas fotos de la boda de Ivana Yturbe y Beto da Silva para destacar que ellos fueron amigos en su adolescencia.

Ante esto, Mario Irivarren resaltó que la pareja se haya conocido mucho antes de ser esposos. Además, indicó que le causa mucha alegría ver a su expareja feliz.

“A mí no me molesta eso de Ivana y Beto, que son amigos y que son ejemplo que de la amistad al amor hay un solo paso. Yo no tengo ningún tipo de problema, mis mejores deseos, me alegra mucho verla bien (a Ivana). Todo el mundo merece ser feliz, sobre todo ella”, comentó el modelo, quien lleva tres meses de relación con Vania Bludau.

En medio de sus declaraciones, Mario habló sobre la forma en que abordaba sus antiguas relaciones. “No es secreto que yo terminé y regresé en más de una oportunidad, como todos. Con Ivana, con Pamela, mi antigua relación, incluso con Alondra. Pero ahora, a mis 30 años, ya no lo haría”, añadió.

Ivana Yturbe sobre su boda con Beto da Silva

Ivana Yturbe negó que su boda con Beto da Silva se haya dado por un supuesto embarazo. La modelo aclaró que se unió al futbolista por amor.

Nosotros habíamos tomado la decisión hace un tiempo y definitivamente es algo con lo que soñábamos los dos. Era algo que queríamos y lo hicimos”, explicó la joven en el programa En boca de todos a inicios de marzo.

