Jazmín Pinedo recuerda sus experiencias en Latina TV: “Yo me quería ir”

Jazmín Pinedo contó los difíciles momentos que vivió cuando trabajo en Latina Televisión, durante una entrevista en el programa La Banca, con Jesús Alzamora. La conductora de En boca de todos confesó que no estaba del todo a gusto en el canal 2 debido a que muchas veces no se tomaba en cuenta su opinión sobre el contenido que se presentaba.

“Muchas veces me he ido en contra de las producciones con las que he trabajado. Me pasó en Espectáculos, cuando hemos tenido la misma nota de la misma persona. Yo me he ido en contra del contenido del programa y eso no ha sido muy agradable para algunas personas con las que he trabajado, hasta me han tildado de creída”, aseveró la animadora.

Jazmín Pinedo reveló, además, que llevaba tiempo con la intención de alejarse de Latina, la cual que se acrecentó aún más cuando fue enviada a cubrir el mundial Rusia 2018.

“Ese fue uno de los motivos por los que me quería ir, y no por mal agradecida, estoy muy agradecida con Latina... No sé qué pasó, cambiaron las ideas que tenían para mí y no eran las que yo quería, en buena onda aceptaba para no generar un conflicto legal (...) Yo no quería ir a Rusia porque eran 25 días y yo no quería alejarme tanto tiempo de mi hija. Ellos ya sabían que yo me quería ir, porque sentía que no me estaban cuidando”, sentenció la exintegrante de Esto es guerra.

