Demi Lovato revela que sufrió abuso sexual

La estrella de la música pop y ex chica Disney ha estrenado un contundente documental en el que habla no solo sobre los altibajos de su carrera, de la depresión que superó y el abuso de drogas, sino que también revela que fue víctima de abuso sexual a los 15 años mientras trabajaba para Disney, compañía que tuvo al agresor como parte del elenco. “Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas”, dice en Demi Lovato: Dancing with the Devil (Demi Lovato: Bailando con el diablo).

El documental es una producción de YouTube, está dividido en cuatro episodios y fue estrenado de manera online en el Festival South By Southwest. Lovato recuerda, además, el evento que la alejó de los escenarios en el 2018 (y que se hizo público), cuando estuvo a punto de perder la vida por sobredosis. Pero esta vez señala que el exceso de estupefacientes fue bajo coacción. Después de ello fue violada por el sujeto al que llamó “traficante” de drogas. “No solo sufrí una sobredosis. Se aprovecharon de mí”, sostiene en el documental. “La dejó tirada a riesgo de morir”, agrega su amiga Sirah Michell.

“Cuando era adolescente me encontré en una situación muy similar. Perdí mi virginidad en una violación. Llamé a esa persona un mes después y traté de arreglar las cosas teniendo el control, y todo lo que hizo fue hacerme sentir peor”, cuenta Lovato. “Realmente me castigué durante años, por lo que también me costó mucho aceptar el hecho de que fue una violación cuando sucedió. Dije: ‘Oye, esto no irá más lejos. No quiero perder mi virginidad de esta manera’. Y eso no le importó, lo hizo de todos modos. Lo interioricé y me dije a mí misma que era mi culpa porque todavía estaba en la habitación con él”, dice en referencia a su compañero de reparto.

En los últimos años, Demi Lovato ha logrado el éxito en la música, pero también batalló con su adicción a las drogas y en el 2018 fue trasladada al hospital inconsciente. “Cuando me encontraron estaba desnuda y azul. Literalmente, me había dejado morir después de haberse aprovechado de mí”, narra al tiempo que recuerda que se despertó en el hospital y le preguntaron si había tenido sexo consentido. “Tuve un flash de él encima de mí. Vi ese flash y dije ‘sí’. No fue hasta un mes después de la sobredosis cuando caí en la cuenta y me dije a mí misma: ‘Tú no estabas en un estado mental como para consentir nada’”. Luego de ser dada de alta, anunció que ingresaría a un centro de rehabilitación.

“Me quedé con daño cerebral, y todavía estoy lidiando con los efectos de eso hoy. No conduzco porque tengo puntos ciegos en mi visión. Durante mucho tiempo me costó leer. Fue muy importante cuando pude leer un libro, que sucedió como dos meses después”.

Lovato volvió a la música con una espectacular presentación en los Grammy 2020, en la que cantó ‘Anyone’. Ahora, a sus 28 años, sostiene que es momento de no callar. “Él (el hombre que abusó de ella a los 15 años) era parte del elenco de Disney. Seguí viendo a esta persona todo el tiempo”. Cuenta que reportó al atacante, pero él siguió grabando la película. “Nunca se metió en problemas por ello”. Cabe señalar que Lovato saltó a la fama con Camp Rock, grabada cuando ella tenía 15 años.

