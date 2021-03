Conductoras de Mujeres al mando se quiebran por muerte del Dr. Luis Ramos

Las conductoras de Mujeres al mando se emocionaron hasta las lágrimas al recordar al doctor Luis Ramos Correa, quien falleció por coronavirus el miércoles 17 de marzo a las 4.00 p. m. Maricarmen Marín, Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino le dedicaron unas sentidas palabras a quien fue uno de los asiduos invitados a su programa.

La intérprete de “Por qué te fuiste” fue la primera en tomar la palabra. Ella le hizo llegar las condolencias al entorno cercano del infectólogo que atendió al paciente cero de COVID-19 en el Perú y luego contó una anécdota que vivió junto al médico.

“Él me dijo: ‘Tengo un secreto, tú me has enviado saludos por Navidad y en mi cumpleaños’. Y dije: ‘¿Cómo así?’. Y era porque Freddy, mi bailarín, en algún momento me había pedido saludos para él porque era fanático de la cumbia. Así te voy a recordar, Enrique, con una sonrisa”, dijo Maricarmen Marín mientras se quebró.

Por otro lado, Giovanna Valcárcel destacó el gran carisma que demostraba Luis Ramos Correa cada vez que se presentaba frente a cámaras. “Él era un conductor de televisión, nadie tenía que decirle nada, sabía explicar todo perfectamente”, precisó.

Mientras que Thaís Casalino resaltó el gran compromiso que tenía el doctor con todas y cada una de las personas que lo rodeaban. “Acompañamos a toda la familia de un miembro más de Mujeres al mando, un ‘Doctor al mando’, que desde el día 1 estuvo acompañándonos para informarles a ustedes en sus casas cómo protegerse (...). Fue muy triste recibir la noticia y lo vamos a recordar”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.