Angelo Fukuy a Christian Domínguez: “Mi amistad siempre va a estar”

Angelo Fukuy se pronunció luego de las recientes declaraciones de Christian Domínguez en El reventozano de la Chola, donde se quebró al hablar sobre la polémica que se ha desatado con los exintegrantes de su agrupación, quienes ahora pertenecen a Zona libre.

Durante su visita al set de En boca de todos, Fukuy fue consultado si volvería a cantar junto al vocalista de la Gran Orquesta Internacional, él aclaró que su amistad con la pareja de Pamela Franco se mantiene.

“No tendría ningún problema (de cantar con Christian Domínguez). Mi amistad siempre va a estar y les voy a desear lo mejor”, explicó.

“Las personas que me conocen saben de mi amistad sincera. Ya no quiero seguir hablando de la situación, quiero voltear la página”, agregó el integrante de Zona libre, quien también aclaró que el problema no es con Domínguez, sino con la empresa donde trabajó.

Sobre las lágrimas que derramó Christian Domínguez en el programa de Ernesto Pimentel, Angelo Fukuy señaló que le sorprendió la actitud de su excompañero de agrupación.

“Vi el programa (El reventonazo de la chola) y nos ha sorprendido (verlo llorar). ¿Si creo en sus lágrimas? Queda en conciencia de cada uno, yo tengo mi conciencia tranquila y he dicho la verdad”, declaró el cantante para Trome.

“Nosotros no sentimos el apoyo de la empresa. Ahora somos personas libres y por eso formamos Zona libre”, agregó el artista de cumbia.

