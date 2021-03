Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu desmienten reconciliación

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se pronunciaron sobre los rumores que apuntan a que habrían retomado su relación sentimental. Los exintegrantes de Esto es guerra, quienes tienen una hija en común, brindaron sus declaraciones luego de haberse dejado ver juntos en fotos y videos de redes sociales.

Al ser abordada por las cámaras de Amor y fuego, la joven modelo dijo que no ha habido una reconciliación con el padre de su primogénita, a pesar de que existe un trato cordial entre ambos. “No (retomó la relación), nada. Yo hace tiempo que no he hablado de mi vida personal y me encantaría mantenerlo así”, aseveró.

Por otro lado, Sebastián Lizarzaburu confirmó lo dicho por Andrea San Martín y recalcó que se lleva muy bien con ella, sobre todo por el bienestar de su pequeña hija.

“Sí he escuchado los comentarios (sobre el supuesto romance), pero, como dije, las cosas con Andrea están súper bien, todo tranquilo. Como padres todo está increíble y como personas también. Ahora la entreno en mi gimnasio ‘Inmortal Fitness’”, declaró el exchico reality al diario Trome.

Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín tendrán viaje en familia

Andrea San Martín sorprendió al revelar que realizará un viaje junto a Sebastián Lizarzaburu, su expareja, y sus dos hijas. “Seguramente nos van a ver. Nos vamos a ir de viaje con las niñas y todo bien, felizmente”, dijo para Amor y fuego.

De esta manera, la modelo reiteró que, a pesar de los problemas que hayan podido tener en el pasado, ella y Lizarzaburu mantienen cercanía por su pequeña.

"Hay que llevarse bien y ese es el punto en el que nosotros estamos", dijo Andrea San Martín. Foto: Instagram

