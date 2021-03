Andrea San Martín planea realizar viaje familiar con Sebastián Lizarzaburu

Andrea San Martín se refirió nuevamente a la cordial relación que mantiene con Sebastián Lizarzaburu, quien es el padre de la primera de sus hijas. Durante una comunicación con el programa Amor y fuego reveló que está pensando realizar un viaje con él.

Los conductores del programa decidieron contactarse con la modelo debido a las recientes especulaciones que la vinculan con su expareja, ya que fueron vistos juntos en diferentes oportunidades.

La madre de dos niñas descartó la información e indicó que prefiere no dar detalles de su vida amorosa. “No, nada. Yo hace tiempo que no he hablado de mi vida personal y me encantaría mantenerlo así. Con todo el respeto que se merecen, me parece que es un tema más privado”, dijo.

Sin embargo, Andrea San Martín sí habló sobre la cercanía que mantiene con Sebastián Lizarzaburu y acotó que tienen una muy buena relación por el bienestar de la pequeña que tienen en común. “Las relaciones no se pueden dar solo por los hijos. Hay que llevarse bien y ese es el punto en el que nosotros estamos. Nos llevamos superbien”, agregó.

Finalmente, se animó a revelar que ahora se encuentran pensando en realizar un viaje familiar con las niñas, por lo que en un futuro podrían captarlos nuevamente disfrutando juntos: “Seguramente nos van a ver. Nos vamos a ir de viaje con las niñas y todo bien, felizmente”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.