Yahaira Plasencia niega reconciliación con Jefferson Farfán: “Nada que ver”

Yahaira Plasencia negó haber retomado su relación con el futbolista Jefferson Farfán por segunda vez, ante los rumores de reconciliación que surgieron en los últimos días. La salsera manifestó que continúa soltera y enfocada por completo en su carrera como cantante.

Durante una entrevista con América Espectáculos, la intérprete de “Y le dije no” y “Cobarde” indicó que todo lo que se dice sobre su vida sentimental es mera especulación.

“No (regresó con Jefferson Farfán), no hay forma, nada que ver. Me han inventado un romance con Diego Zurek, ahora con Pancho, con todo el mundo me inventan romances”, señaló. “Con Jefferson nada que ver, le deseo todo lo mejor”, añadió la cantante; de esa forma, aclara que tiene un trato cordial con el exjugador del Lokomotiv ruso.

Yahaira Plasencia confesó, sin embargo, que no descarta la posibilidad de iniciar una historia de amor con una persona del entorno artístico. “Nunca digo nunca, porque Dios te puede meter a alguien ahí al medio”, declaró.

Por otro lado, la autodenominada ’Patrona’ dijo que está muy entusiasmada, debido a que su canción “ULaLá” ingresó al ranking hot de HTV. “Estoy súper contenta, no puedo estar más agradecida con todos mis fans, toda la gente que me sigue y sigue mi música. De verdad, estoy feliz”, comentó.

Yahaira Plasencia agradece a Natti Natasha por elogios

Yahaira Plasencia le agradeció a la reguetonera Natti Natasha por las palabras de elogio que tuvo hacia ella en un video que compartió por medio de Instagram.

“Cuando lo vi, me emocioné muchísimo. Yo la conocí en los Premios Lo Nuestro. Le agradecí por las palabras que tuvo hacia mí. Para mí es un honor, es una artista que admiro muchísimo. Que venga de ella me emociona bastante. Prometo seguir con mi carrera”, expresó la cantante.

