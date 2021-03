Nicola Porcella sobre final de Guerreros Puerto Rico: Vamos a dejar el alma

Nicola Porcella conmovió a sus seguidores en Instagram al compartir un mensaje en el que aseguró que el equipo peruano rendirá al máximo para poder convertirse en ganador de la final de Guerreros Puerto Rico. En su publicación, el modelo se mostró orgulloso de todos y cada uno de los miembros de EEG Perú.

El exconductor de televisión también le confesó a su fanaticada que estuvo a punto de rechazar la invitación para ser el capitán del grupo representativo de Perú.

“Cuando me llamaron, lo pensé mil veces antes de aceptar; luego me dijeron con quiénes viajaba y no dudé en asumir este reto para poder representar a EEG Perú en otro país. Estoy feliz de liderar un equipo con chicos increíbles y con un corazón inmenso”, declaró en su Instagram.

Nicola Porcella en Guerreros Puerto Rico

Nicola Porcella aprovechó la ocasión para agradecer a todos aquellos que alientan la participación de EEG Perú en Guerreros Puerto Rico. “Gracias a todos por el apoyo que nos dieron desde el día uno, mañana en la final vamos a dejar el alma en cada competencia, se los prometo”, señaló.

Nicola Porcella explica derrota de Perú en Guerreros Puerto Rico

Hace una semana, a través de un video en su cuenta de Instagram, Nicola Porcella intentó justificar la derrota de EEG Perú en Guerreros Puerto Rico.

“Los juegos son de brazos y para el juego de potencia no tuvimos tiempo de ensayar. Tepha (Loza) está enferma y no pudo jugar. Entonces, ellos eran ocho y nosotros cinco, así que tuvimos que ir tapando los huecos”, comentó el ’Capitán Histórico’ de Esto es guerra.

nicola porcella

