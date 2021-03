Jonathan Rojas revela que compuso canción para chifas de Christian Domínguez

Los integrantes de la nueva orquesta Zona Libre llegaron como invitados al set de En boca de todos y aseguraron que ya no desean continuar con la controversia creada en torno a su competencia con la agrupación de Christian Domínguez.

Sin embargo, Jonathan Rojas dio una declaración que sorprendió a todos en el programa de América Televisión. El destacado cantante contó que fue él quien creó el single que su excompañero utiliza para promocionar sus restaurantes de comida oriental.

Según indicó, desarrolló la composición musical en un pequeño espacio de grabación que tiene en su vivienda. “Yo produje la canción en mi nuevo estudio JR Home Studio” , dijo orgulloso.

Ante el asombro de los conductores, Jonathan Rojas aclaró que se trató de un trabajo que realizó de forma independiente para Christian Domínguez, por lo que decidió nombrarlo y expresarle su gratitud por haber confiado en su talento.

“Agradecer por esa gran oportunidad de haberme hecho partícipe, creado, producido esta canción. Fue un trabajo”, agregó.

Christian Domínguez lamenta discusiones con Angelo Fukuy

El famoso cumbiambero se mostró apenado por las declaraciones que se han difundido en los medios de comunicación, luego de que Ángelo Fukuy formara una agrupación con algunos integrantes de la Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez afirmó que ya no desea alimentar más la discusión con su excompañero de trabajo. “A mí me duele que estemos pasando por esto. Yo creo que hubiera sido hermoso decir ‘que nos vaya bien, bendiciones’ y hasta hacer algo juntos, pero es triste para mí porque he compartido con ellos muchas cosas”, indicó durante su visita a El reventonazo de la Chola.

