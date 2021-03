John Kelvin: “Me duele ver a mis amigos músicos que no tienen qué comer”

Johnn Kelvin, quien fue presentado como uno de los grandes jales de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos, se presentó este miércoles 17 de marzo en Mujeres al mando para hablar abiertamente sobre su vida personal y profesional. Durante su participación, el artista aprovechó para reflexionar sobre la grave crisis económica que afrontan muchos artistas por la pandemia.

“Yo tengo 6 hijos y voy a seguir luchando por ellos... Puedo vender y hacer lo que sea por mis hijos, pero yo vivo de la música, compongo, creo, ese es mi trabajo”, declaró el cantante de cumbia, quien asegura haber enviado cartas al Ministerio de Cultura del Perú solicitando ayuda sin recibir respuesta alguna.

“Gracia a Dios puedo sobrellevar a mi familia, pero hay muchas personas que tienen más hijos que yo y no tienen nada que comer. Eso me duele porque soy padre, me duele y me indigna ver a mis amigos músicos que no tienen qué comer y encima se burlan de ellos”, añadió Kelvin, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada.

Johnn Kelvin utilizó la plataforma de Mujeres al mando para pedirle al Gobierno que se disponga a permitir la reactivación de actividades artísticas que permitan a los cantantes, músicos y demás trabajadores de la industria musical continuar con sus actividades laborales.

“Me parece injusto que no vean por los músicos, cantantes y autores, gente que se dedica al arte... Se van reactivando cosas, ¿por qué no se reactiva también la música con los protocolos? como tiene que ser... Hay muchas personas que necesitan ese trabajo, entiéndanlo”, sentenció.

