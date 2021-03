Jazmín Pinedo descarta convertirse en conductora oficial de En boca de todos

Aunque anteriormente afirmó que le gustaría continuar conduciendo el programa En boca de todos, Jazmín Pinedo reveló que no se convertirá en una integrante oficial del elenco. En una entrevista para América espectáculos afirmó que tiene otros planes.

Según indicó, solo se encuentra reemplazando a Tula Rodríguez y Maju Mantilla, quienes se contagiaron con la COVID-19 semanas atrás, y se encuentra esperando a que ellas regresen.

La ex chica reality aseguró que se siente muy cómoda al estar al frente del sintonizado magazine. “Es un horario en el que no había estado nunca; aparte, me siento en confianza. Es un programa al que siempre he venido de invitada”, dijo.

Sin embargo, Jazmín Pinedo contó a las cámaras que en un primer momento dudó en aceptar la oferta debido a la gran cantidad de contagios de coronavirus: “Me costó al principio porque ando temerosa de todo lo que estamos viviendo, pero ya he trabajado aquí antes y me da cierta confianza”.

Finalmente, descartó convertirse en la cuarta presentadora de En boca de todos, ya que tiene otros proyectos que desea concretar. “Tengo ciertos planes que no voy a modificar, que no debería. Siempre lo hago y retrocedo en algo que quiero hacer. En esta oportunidad estoy muy enfocada”.

Jazmín Pinedo pagó estudios a joven vendedor de marcianos

La figura de América Televisión quedó conmovida con el caso de Brian Aguilar, un estudiante que durante la pandemia se dedica a repartir los marcianos que preparan sus padres, quienes perdieron el trabajo debido a la crisis.

Jazmín Pinedo no pudo evitar identificarse con el joven debido a que ella también tuvo que trabajar desde muy temprana edad para solventar sus estudios. Luego de que se comprometiera a pagar un ciclo completo del invitado, indicó durante la emisión de En boca de todos que ya había hecho la transferencia al muchacho. “Estoy esperando que me envíe el voucher”, expresó el pasado 14 de marzo.

