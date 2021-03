Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi evalúan posibles nombres para su futuro bebé

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi ya se están preparando para la llegada de su segundo hijo. Semanas después de anunciar públicamente su nuevo embarazo, ahora se encuentran pensando en los nombres que podrían ponerle.

La conductora de Estás en todas ha comenzado a interactuar mucho más con sus seguidores en redes sociales, por lo que decidió realizar un video respondiendo las principales dudas que tienen los fanáticos sobre su gestación.

En el clip también participó el capitán de Esto es guerra y el pequeño Liam, su primer heredero. Entre otras cosas, las figuras de televisión revelaron sus primeras reacciones al conocer que serían padres nuevamente.

“Fuimos sin ninguna expectativa, pero ya tenía el sentimiento de que estaba embarazada”, dijo Natalie Vértiz antes de mostrar la primera ecografía. “Yo ya estaba emocionado”, alegó Yaco Eskenazi.

También revelaron cuáles son sus expectativas sobre el sexo del bebé. “Me da lo mismo, me hacía más la ilusión de tener una niña, pero después me cambió el chip (...) Que venga sano y que venga a un hogar lleno de amor, de cariño y respeto”, expresó el también actor.

Finalmente también discutieron sobre posibles nombres que le pondrían al nuevo integrante de la familia. “Para mujer Tania”, dijo el chico reality. Sin embargo, luego agregó que aún no están seguros debido a que Natalie Vértiz no tiene otras opciones: “Si es mujer no va a tener nombre porque a Natalie no le gusta ningún solo nombre en el mundo”.

La pareja no mencionó sus preferencias en caso de que su segundo hijo sea varón, alegando a que algunas personas podrían ‘robar’ el nombre.

