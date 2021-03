Gabriela Serpa celebra rating de JB en ATV: “Eternamente agradecidos”

Gabriela Serpa utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un emotivo mensaje dedicado a los seguidores de JB en ATV, programa humorístico que derrotó en rating a Yo soy, grandes batallas, grandes famosos y El reventonazo de la chola el último sábado 13 de marzo.

En su publicación, la joven actriz agradeció a todos y cada uno de los fans por haber hecho del espacio televisivo de Jorge Benavides uno de sus favoritos.

“Gracias por tanto cariño. Eternamente agradecidos”, escribió la también bailarina profesional en una de sus historias de Instagram, junto con una imagen en la que se precisan las cifras del rating que logró JB en ATV, gracias al casting de Star wars, la parodia de Andrea y el sketch protagonizado por el niño Arturito.

¿Cuánto rating hizo JB en ATV?

El sábado 13 de marzo, JB en ATV se convirtió en el programa más visto por los peruanos, con 12,2 puntos de rating; mientras que Yo soy se ubicó en segundo lugar, con 10,2 y El reventonazo de la chola en quinto puesto, con 9,3.

Gabriela Serpa agradece a elenco de JB por apoyo en pandemia

A fines de diciembre, Gabriela Serpa se quebró al agradecer el apoyo que recibió del elenco liderado por Jorge Benavides para poder salir adelante en medio de la pandemia del coronavirus.

“Yo he tenido familiares que he perdido, pero viniendo a El wasap de JB a trabajar he disipado mi mente. Eso me ha hecho muy bien. Los quiero mucho a todos. Gracias al señor Jorge, a Melvita, que me ha apoyado bastante, a Karim (Marengo)”, expresó entre lágrimas.

Gabriela Serpa se conmueve al hablar de los momentos difíciles que afrontó durante la pandemia del coronavirus. Foto: captura Latina

