ASHA revela detalles de “Pasaporte”, su nueva canción que conecta con Perú

ASHA es la nueva revelación musical que está conquistando al público peruano con su tema “Pasaporte”, un pegajoso hit en el que se hace mención a la ciudad de Lima y tiene un divertido challenge de TikTok, al cual se han sumado influencers peruanos como Flavia Laos.

Hajar Sbihi es el nombre original de la cantante marroquí autora del tema, quien decidió llamarse artísticamente ASHA mientras se encontraba en Trujillo gracias a un intercambio estudiantil en su primer año de universidad.

Desde España, país donde radica actualmente, la intérprete y compositora nos cuenta algunas curiosidades de su canción, nos comparte memorias de su estadía en el Perú, y revela cómo fue el reto de lanzarse como cantante en el contexto de la pandemia.

Estrenaste tu canción “Pasaporte”, coméntanos un poco

Sí, “Pasaporte se hizo en diciembre, durante la Navidad. Quería hacer una canción para empezar muy bien el año junto a Dahiu, la chica con quien siempre compongo, y Bruno Valverde.

Pues hemos hecho esta canción de “Pasaporte”; el título es muy motivador y habla de viajes, lo que durante esta época tan difícil, es como dar energías positivas a la gente. Es una canción que deja a la gente viajar, sin poder viajar, gracias al videoclip animado, gracias a la letra; es como que te transportas a todos estos sitios.

¿En qué te inspiraste para crear la letra?

Al principio, era una canción de amor, no tenía nada que ver con esto. Dahiu dijo una frase que era: “¿De qué país era tu pasaporte?”, y ahí dije “¿Por qué no cogemos el concepto de pasaporte y se hace otra canción que hable de viajes en vez de otra canción de amor?”.

En la letra hay una parte que hace referencia a Lima…

Pues la verdad es que, como hablaba de muchas ciudades, yo nunca he ido a Lima, he ido a Trujillo y a otras ciudades del Perú, y ves que durante la canción hay juegos de palabras, como: “Monterrey – wey”, pues Londres y Lima, como los dos empiezan con “L” aunque son dos ciudades tan diferentes, hemos creído que era muy divertido y muy interesante utilizar las dos. También quería hablar de Perú, aunque es una canción muy genérica, también tiene una parte muy personal mía, y Trujillo no funcionaba en la canción, pero Lima sí. Suena súper bien al oído y es por eso que se hizo.

¿Cómo ha sido la respuesta del público ante este lanzamiento?

Súper bien, a la gente le ha encantado el videoclip animado, que yo estaba dudando. Es que, a veces, o lo amas o no te gusta para nada. Me ha gustado mucho la crítica, las opiniones de la gente, especialmente en Perú, donde la gente ha estado súper feliz de la mención de Lima. Yo no pensé que a la gente le iba a gustar tanto. La verdad es que me he quedado muy sorprendida y muy feliz de la opinión.

Incluso hay un challenge de Tik tok…

Si pues, hay una challenge muy interesante, porque, aparte del baile de siempre, es como muy humano, ya que la gente deja escrito su nombre, deja escrito de dónde son, de qué ciudad provienen y eso hace que la gente se conozca más.

Además, nació una amistad con Flavia Laos, ¿cómo se dio?

Sí, con Flavia ha sido algo muy natural. Un día viendo los challenges de la canción precedente, me apareció lo de Flavia. Mucha gente en su challenge, del video con Patricio, que me escribía, me tageaba su video para que lo vea y digo: “Wao, qué video tan bueno, qué chica tan guapa y el novio también” y no la conocía. El video estaba súper bien, entonces fui a Instagram, le escribí (a Flavia), no sabía si lo iba a leer, y le digo: “Me encanta el video que has hecho, muchas gracias por hacer el challenge”.

Ella, semanas después, lo ha visto y me dijo: “Dame tu teléfono, tienes que venir a Perú, te tengo que presentar a mis amigos de Perú, te va a encantar (…)”. Y es ahí donde empezó todo. Iba a ir a Perú hace un mes con el lanzamiento de la canción, porque dije: “Mira Flavia, la canción habla de Lima, sería interesante hacer un challenge”, y en ese momento, se dio el confinamiento total. Había que pasar dos semanas en otro país, que no fuera Perú, creo que era México, y después ir a Perú, pasar unas semanas de confinamiento… no, prefiero ir cuando las cosas estén normales.

Por intercambio estudiantil estuviste un tiempo en Trujillo, cuéntanos sobre esa experiencia

Sí, con 19 años fui a Perú. Era, la verdad, una experiencia súper bonita porque no sabía nada de Perú, solamente lo había visto en las películas, me parecía algo súper lejano, súper bonito, pero no tenía como una referencia, y fui con chicas de la universidad, con la ONG también.

Hemos hecho Madrid – Lima, Lima – Trujillo (solo he visto el aeropuerto de Lima) y hemos estado ahí un mes. Yo, en ese momento, no hablaba muy bien el español, y la gente habla muy claramente, muy despacio, ahí entendí a los peruanos muchísimo más que a los españoles, que hablan súper rápido.

Comí lomo saltado, he hecho varios amigos ahí en Perú… Ha sido la verdad una experiencia súper bonita. He hecho surf por primera vez en mi vida en Huanchaco, tengo muchísimas memorias, la verdad quiero volver y siempre con mis primas digo: “Hay que hacer un viaje a Perú”.

¿Qué recuerdo te llevaste de Perú?

Hay muchísimos, diferentes. Primero con los niños, que hay muchos a quienes les cogí bastante cariño. Les hacía clases de inglés, me hacían hablar en francés para reírse.

Hay tantas cosas muy bonitas, solamente entrar en el autobús con tanta gente… la gente era tan humana, tan real y verdadera que a mí me encantó. Me recuerda un poco a mi país Marruecos, donde también la gente es muy buena onda, tiene mucho calor humano. En Perú, la gente es tan educada, muy educada y eso me encantó.

Cambiaste tu nombre original por ASHA para que los niños puedan pronunciarlo…

Exacto, la primera semana que llegué, los niños me preguntaron “¿Cómo te llamas?”, y yo digo “Qué dolor de cabeza les voy a dar”, y digo: “ASHA”, así de la nada. Cuando decidí empezar mi carrera artística, empecé a escoger entre todos los nombres por los que me llamaban mis seres queridos. Por ejemplo, tengo unas amigas españolas que me llaman ‘perlitas’, por mis ojos, que dicen que son como perlas. Empecé a utilizar como nombres con los que me sentía identificada. Por ejemplo, no es lo mismo que un día te llames Cristina y al otro te llames Isabela, pero si alguien siempre te ha llamado Cris o Tini, pues coges Tini.

Y lo de ASHA, siempre después de Perú, lo utilizaba con nuevos amigos con quienes no quería otra vez explicar mi nombre; cuando iba a restaurantes o tenía reservas, y se sentía muy natural. Entonces empecé a investigar en internet qué significaba, porque no quería coger un nombre que tenga un significado malo y vi que tenía muchas cosas positivas, por eso lo dejé.

Decía que significaba esperanza, sueños, cosas muy buenas y así fue.

ASHA lanza "Pasaporte" canción donde menciona a Lima. Foto: difusión

¿Cómo llegaste a componer temas para Danna Paola, Becky G, Lola Indigo?

Yo llegué a España a los 18 años y empecé a estudiar dirección de empresas, pero no era muy feliz haciéndolo. Realmente la música ha sido siempre lo que he querido hacer, pero por circunstancias de mi país, cultura y todo, no se ha podido. Hasta que empecé a entrar a los clubes de música dentro de la universidad y ahí poco a poco conocí a productores de música... Tenía tantas ganas de salir de clase y hacer algo de música que cualquier oportunidad la tomaba. Y así fue, componiendo para artistas, de todas las categorías posibles, hasta llegar a las canciones que han sucedido.

¿Desde los cuantos años te dedicas a la música?

Yo entré al mundo de la música, de una manera oficial, con 19, y ahora tengo 23. Pero con 12, 13 años había hecho un proyecto para la paz en el mundo árabe, que había surgido en una oportunidad. Llevo estos años componiendo, y como artista, el proyecto salió en junio del año pasado con “Bésame”.

¿Cómo descubriste que te gustaba componer y cantar?

Súper niña, 3 o 4 años, desde que en la escuela hacían a los niños cantar, que es lo típico, me gustaba más y volvía a casa y cantaba. Ahí entendí que era una cosa que me gustaba de verdad, más que una obligación de escuela.

¿Con qué artistas te gustaría hacer una colaboración?

Con muchísimos de diferentes mercados. En lo latino, me gusta mucho Bad Bunny, Maluma, Camilo… diferentes artistas, la verdad.

¿Has pensado probar en algún otro género?

Sí, la verdad es que las canciones que estoy lanzando son muy diferentes una a la otra. Por ejemplo, la próxima que va a salir es muy, muy diferente, es una canción en spanglish y es otra onda. Me gusta jugar con géneros y estilos porque me siento más libre que si me encierro en un sonido, ya no podría salir de eso. Al hacer una canción diferente, me doy mucha libertad como artista y eso me gusta mucho.

¿Cómo ha sido el reto de sacar una producción en el contexto de la pandemia?

La verdad ha sido un poco complicado, porque el videoclip de “Bésame” estaba grabado en diciembre y se lanzó hasta junio, porque se tenía que haber lanzado en marzo (del 2020), pero por la pandemia pues todo el mundo estaba perdido. Era artista nueva, no sabía si sacar las canciones o no, pero creo que cuando uno se lanza a la piscina, ya no hay nada que te para entonces.

No se puede hacer conciertos pero eso vendrá en un futuro y hay que seguir.

¿Cómo estás haciendo para posicionarte, para mantener el contacto con el público?

Yo creo que a través de las redes sociales, porque el público en sí, personas físicas, no las he visto aún, lo cual es un poco raro, pero creo que el mundo se está yendo a esto (a lo virtual) más y más.

¿Próximos proyectos?

La próxima canción tenía pensado sacarla en abril – mayo, una canción spanglish, es la que está confirmada por salir. Creo que se me puede cambiar la idea de último minuto y sacar otra, pero es lo que está confirmado normalmente. Sacar cada tres meses canciones muy diferentes una a la otra para cada vez enseñar más de mi proyecto, de mi personalidad. Enseñar que ASHA no solo puede hacer una balada, sino que puede hacer muchas cosas, es lo que quiero demostrar en este año.

¿Cuál es tu sueño?

Yo la verdad deseo llegar a lo más lejos que se pueda, me gusta quitar todas estas barreras y límites, cada vez sorprenderme más conmigo misma. A nivel musical, siempre quiero estar descubriendo, yendo más para arriba porque es lo que siempre he querido hacer desde pequeña.

