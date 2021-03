Yo soy Chile: ‘José Feliciano’ de Perú conmueve con “Volveré alguna vez”

El imitador peruano de José Feliciano se perfila como uno de los favoritos para llegar a la final de Yo soy Chile, gracias a las impecables galas que ha ofrecido a lo largo de la competencia. El último sábado, Sebastián Landa volvió a sorprender a todos con su talento y profesionalismo al interpretar el tema “Volveré alguna vez”.

Con guitarra en mano y camisa a rallas blancas y plomas, el joven artista ingresó al escenario de Chilevisión y empezó a cantar con gran sentimiento. Él logró conmover a los integrantes del jurado y caló en los corazones del público televidente.

Al final de su presentación, el peruano recibió los elogios de Myriam Hernández, quien lo aplaudió por su excelente desempeño. “Una muy linda canción. Siempre eres muy sólido en tus presentaciones, las improvisaciones que hace José Feliciano están ahí. Te felicito, eres un gran imitador”, destacó la cantante.

Seguidamente, Antonio Vodanovic tomó la palabra y celebró también la performance de Sebastián Landa en Yo soy Chile “(Es) una maquinista, siempre funciona. (Tiene) un oído de músico, definitivamente. Conoce al personaje más que a sí mismo. Me impresiona”, dijo.

Finalmente, el actor chileno Cristián Riquelme agregó a la evaluación: “Como jurado uno tiene que ver las cosas buenas y malas, las cosas buenas se dicen, las malas se aplican para mejorar y yo no encontré nada. Es la canción que he escuchado siempre, está la esencia de Feliciano, frente a eso (no hay) nada que hacer, sino seguir avanzando a pasos agigantados para instalarte al final de Yo soy. Felicitaciones”.

Yo soy Chile a ’José Feliciano’: “Es muy rico tener un talento como tú”

El jurado de Yo soy Chile halago al ’José Feliciano’ de Perú por la interpretación de “Qué será”, la cual realizó durante una de las galas estelares del programa.

“Las canciones son épicas, tienen un mensaje y transmitiste una emoción. Creo que es muy noble y muy rico en un programa como este tener un talentoso como tú, no tengo nada que decirte”, comentó Cristián Riquelme.

