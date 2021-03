Ricardo Morán sobre sus dos hijos: “Familia aunque Reniec nos diga que no”

Ricardo Morán se reafirmó en su búsqueda por inscribir a sus hijos de 2 años como ciudadanos peruanos, pues, según contó en su programa de podcast Moranmente incorrectos, los pequeños se encuentran en el país en calidad de ciudadanos ilegales.

Ricardo Morán contó que recibió otra respuesta negativa ante su apelación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). “Estos señores me han respondido que no se puede inscribir Emiliano y Catalina como hijos míos en el Perú, entonces ellos son ciudadanos norteamericanos que están en el Perú en condición de ilegales y lo digo así para ver si aparece migraciones y se los lleva porque me voy a ir amarrado con ellos y va ser un escándalo”, explicó en su espacio.

El exjurado de Yo soy reveló que lleva un año y medio protestando en las oficinas de Reniec para poder legalizar la situación de su familia. “Yo soy papá de esos niños, ellos fueros hijos de un óvulo donado, Dios sabe por quién, de repente la mujer está muerta, anónima. Tengo un documento de la corte de Los Ángeles que dice que soy el único padre de esos niños, tengo la partida de nacimiento norteamericana que dice que soy el único padre de esos niños, tienen su pasaporte norteamericano, han entrado al Perú como ciudadanos norteamericanos con visa de turista por seis meses y ya tienen dos años acá”, continuó muy ofuscado.

Ricardo Morán lamentó que el código civil no tenga mecanismos de protección para los padres. “El en Perú te obligan a poner el nombre de la mujer, en la partida de nacimiento es obligatorio poner el nombre de la mujer”, acotó.

Ricardo Morán en instagram

A través de Instagram, la figura de Latina quiso expresar el amor hacia sus engreídos, con una tierna fotografía. “Catalina y Emiliano. Familia, aunque Reniec nos diga que no”, fue el contundente mensaje que acompañó la postal.

