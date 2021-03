Muere actor Henry Darrow, ‘Manolo’ en El Gran Chaparral, a los 87 años

El actor Henry Darrow, conocido por interpretar a Manolo Montoya en la serie El Gran Chaparral, murió a los 87 años en su casa de Wilmington, Carolina del Norte, el domingo 14 de marzo.

La noticia fue confirmada por su ex publicista, Michael B. Druxman, al medio The Hollywood Reporter. Henry Darrow ganó un Emmy diurno en 1990 por su trabajo como Rafael Castillo en Santa Bárbara.

Sin embargo, su fama alcanzó el nivel internacional cuando dio vida al hijo de del ranchero mexicano don Sebastián Montoya (Frank Silvera).

Junto a Linda Cristal, como Victoria Cannon, y al actor Leif Erickson, intérprete de Big John Cannon, formó parte del elenco principal de El Gran Chaparral durante los años 1967 al 1971. La serie contaba las historias de aventura que vivían las familias Cannon y Montoya en el desierto de Sonora (actual Arizona).

Tras su papel en ese proyecto televisivo, que fue transmitido por la NBC, se ganó los corazones de muchos fans en varios países de Latinoamérica.

Henry Darrow trabajó en otras grandes producciones como en Gunsmoke , The Wild Wild West , Misión imposible, The Waltons , Dallas , Benson , TJ Hooker y Star Trek: Voyager, entre otros programas.

También, pasó a interpretar a un capo de la droga en Badge 373 (1973), mientras que también participó en otras películas como Summer and Smoke (1961), The Glass Cage (1964), St. Helens (1981), The Hitcher (1986). ), Runaway Jury (2003) y Soda Springs (2012).

Su compañera en El Gran Chaparral, la actriz Linda Cristal, falleció el 28 de junio del 2020.

