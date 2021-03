Maju Mantilla se conmueve al hablar de su experiencia con el coronavirus

Maju Mantilla no pudo evitar conmoverse al hablar de los momentos que vivió enfrentando al coronavirus. La conductora de En boca de todos se comunicó con sus compañeros en el set y contó qué fue lo más difícil de los últimos días.

A través de una videollamada, la empresaria aseguró que si bien no experimentó efectos graves de la COVID-19, sí le afectó emocionalmente estar separada de sus hijos.

“Han sido días interminables, sentía que nunca iba a acabar. Gracias a Dios no he tenido síntomas, solo tuve síntomas leves (...) Igual la angustia estaba ahí, de lo que pueda pasar más adelante. Creo que le he puesto bastante entereza y paciencia. La familia es súper importante porque tienes que manejar mucho las emociones”, dijo con la voz entrecortada.

Del mismo modo, Maju Mantilla resaltó la labor que ha cumplido su esposo al cuidarla y asegurarse del bienestar de sus menores hijos: “Entiendo mucho a familias que están pasando por esto, la desesperación que deben sentir, la impaciencia. He aprendido que tengo a las mejores personas a mi lado, no saben cómo mi esposo me ha acompañado. Se ha dedicado completamente a los niños”.

Finalmente, la presentadora expresó su gratitud por haber podido superar el coronavirus y contar con la compañía de sus seres queridos. “De mi parte hay mucho agradecimiento y nada, creo que la felicidad más grande la sientes cuando estás al lado de los tuyos y siento esa felicidad ahora”, acotó la modelo.

Maju Mantilla revela que superó el coronavirus

La figura de América Televisión anunció a través de redes sociales que logró vencer a la COVID-19, enfermedad que contrajo semanas atrás y por la que tuvo que permanecer aislada de su esposo e hijos.

Maju Mantilla se mostró muy entusiasmada por comunicar la noticia y por reencontrarse con su familia. “Mi corazón está completito y saltando de alegría. Llegó el momento, estoy esperando que todos despierten y correr a abrazarlos y juntos agradecer a Dios porque somos una familia y porque ya puedo estar con ellos. Gracias a todos por acompañarme con tan lindos mensajes, ya no puedo dejar de sonreír”, escribió en Instagram.

Maju Mantilla revela que superó la COVID-19 “No puedo dejar de sonreír”

