Janet Barboza se quiebra al revelar que lleva tres años sin ver a su madre

Janet Barboza quedó conmovida al presenciar el emotivo reencuentro entre Flor Polo y su madre Susy Díaz, luego de 60 días de permanecer alejadas debido a que la esposa de Néstor Villanueva contrajo la COVID-19.

Madre e hija se abrazaron entre lágrimas en el set del programa América hoy. La exvedette manifestó que estuvo muy preocupada por la salud de su hija ‘Florcita’, pues como consecuencia del coronavirus sufrió un severo cuadro de anemia.

“Quería ir a verte, a cuidarte, pero por mi salud no podía... Veía que no comía, se le quitó el hambre. Pero, conseguí algo para la anemia... Te amo hija”, comentó la excongresista, quien no podía ver a su única engreída debido a que pertenece a la población vulnerable.

Las presentadoras del espacio de América TV observaron la escena bastante conmovidas, sobre todo la popular ‘Rulitos’. “Me voy a meter en este grupo de todos aquellos hijos que estamos lejos de nuestros papás, yo no veo desde hace tres años a mi madre, a quien amo y adoro. Siempre nos veíamos cada año, estábamos juntas tres meses”, confesó entre lágrimas.

“Sin embargo, desde hace tres años que no puedo verla y no puedo abrazarla. La envidia sana, si existe, si es correcta no lo sé, pero es lo que yo estoy sintiendo en este momento, envidia sana de ver como puedes abrazar a tu mamá”, dijo Janet Barboza dirigiéndose a Flor Polo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.