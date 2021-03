Fito Páez ganó su primer Grammy y recordó a Gustavo Cerati en su discurso

Después de una larga trayectoria en la música, el cantante argentino Fito Páez fue premiado por primera vez en los Premios Grammy 2021. Esto gracias a su disco La conquista del espacio, que fue nominado en la categoría a mejor álbum latino de rock o alternativo.

Debido a las medidas por la pandemia, el rockero no pudo estar presente en la ceremonia, pero grabó un video de su reacción al enterarse que iba a recibir el galardón de la Academia de Grabación de Estados Unidos.

Usó un traje azul y una camisa estampada para brindar sus agradecimientos. Además, estuvo acompañado de su equipo de trabajo y habló en inglés.

“Es increíble para mí. Estoy muy nervioso. No sé qué decir. Los amo. Gracias a todos los miembros de la Academia. Estoy totalmente en shock, estoy muy emocionado. Y sobre el COVID-19, hasta la victoria final”, expresó el artista argentino.

A través de las redes sociales, el intérprete de “Mariposa tecknicolor” también compartió un discurso donde recordó las palabras de Gustavo Cerati, su fallecido colega y amigo.

“Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así, de plenitud absoluta en lo que mí respecta. Y me siento infinitamente agradecido, a mis amigos, a mi familia y mis colegas que tanto me aguantan, y a toda la gente que está todo el día conmigo y atendiéndome los trapos. Me siento muy inmenso y lleno de amor”, declaró Fito Páez conmovido.

