Cristian Rivero tras regreso de Adolfo Aguilar a Yo soy: Te tardaste mucho

Cristian Rivero utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a Adolfo Aguilar, quien regresó a Yo soy el pasado sábado 13 de marzo. En dicho mensaje, el también actor manifestó el gran respeto y cariño que lo tiene a quien fue el primer presentador del famoso programa de imitación.

El exmodelo se entusiasmo mucho por el retorno de su colega, ya que durante un largo tiempo ambos compartieron la conducción del espacio televisivo de Latina. “¡Te habías tardado mucho! Lo cuidé bien (el puesto de conductor). ¡Bienvenido a casa!”, escribió Rivero, junto a un emoticón de una carita riéndose.

Cristian Rivero junto a Adolfo Aguilar en una de las galas de Yo soy. Foto: Cristian Rivero/ Instagram

Al lado de dichas palabras, Cristian Rivero compartió una fotografía en la que él y Adolfo Aguilar aparecían posando abrazados y sonrientes en una de las galas de Yo soy que se realizó antes de la pandemia, cuando aún había público presente.

De esta manera, ambos conductores televisivos dejan claro que llevan una excelente relación como amigos y compañeros de trabajo.

Karen Schwarz le da la bienvenida a Adolfo Aguilar en Yo soy

Karen Schwarz celebró el regreso de Adolfo Aguilar a Yo soy con una emotiva publicación que compartió con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

“¡Qué manera de amarte! Juntos nuevamente, tal cual cuando empecé este camino en la TV. No saben cómo me gusta seguir aprendiendo. Por años Adolfo Aguilar siempre estuvo ahí guiándome y también he tenido la oportunidad de aprender mucho de Cristian Rivero (aunque él no lo sabe)”, comentó la animadora.

El mensaje de Karen Shcwarz a Adolfo Aguilar. Foto: Karen Schwarz/ Instagram

