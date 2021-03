Tula Rodríguez ansiosa por recuperarse y ver a su hija: “Solo 24 horas más”

Tula Rodríguez lleva más de 15 días en estricta cuarentena y aislada de su familia debido a que contrajo la COVID-19. Ahora, la presentadora del programa En boca de todos está muy cerca de completar su recuperación, y expresa sus ansias por ver pronto a su pequeña hija Valentina.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de televisión publicó un video de su engreída y lo acompañó con un tierno mensaje. “Valentina, te amo con todo mi corazón. Solo 24 horas más y te podré abrazar, mi princesa. ¡Ya falta muy poquito!”, escribió en la red social.

Como se recuerda, el pasado 2 de marzo, Tula Rodríguez confirmó que, tras su diagnóstico positivo por coronavirus, su madre y su hija también se contagiaron.

“Me hubiera gustado que sea otra historia. Mi hija no tiene mayores síntomas. Mi mamá hoy ha estado echada en cama. No tiene síntomas, pero le duele mucho el cuerpo”, comentó la exbailarina por medio de un enlace con Jazmín Pinedo. Su padre —según comentó— no llegó a contagiarse. Él se encuentra aislado de su familia para evitar futuras transmisiones del virus.

“Me hubiera encantado que otro sea el resultado. Uno siente un poco de culpabilidad porque yo me he enfermado trabajando”, añadió Rodríguez, quien confesó sentirse responsable por la salud de sus familiares.

Tula Rodríguez no pierde el contacto con sus fieles seguidores y comparte su día a día en las redes sociales. Hace algunos días volvió a pronunciarse para agradecer los mensajes de apoyo que ha recibido.

Tula Rodríguez cuenta los días para recuperarse de la COVID-19 y poder abrazar a su hija. Foto: Tula Rodríguez Instagram

“Quiero agradecer por todas las muestras de cariño y todos los mensajes bonitos que siempre me están enviando. Valentina está bien, potente en sus clases, solita atendiéndose. A ella y a mí se nos ha ido el sentido del olfato y un 50% el gusto”, explicó.

“La que está delicada es mi mamá. No hay oxígeno por ningún lado, no hay camas en hospitales y clínicas. Gracias a Dios la estoy logrando atender en la casa, está adolorida, pero yo sé que todo va a estar bien”, añadió.

