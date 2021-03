Tony Succar celebra el cumpleaños de su esposa Lauren: “Gracias por amarme”

Tony Succar sorprendió a sus seguidores de Instagram con una tierna dedicatoria a su esposa Lauren por el día de su cumpleaños. El jurado de Yo soy se encuentra disfrutando de su licencia en Estados Unidos.

La figura de Latina compartió una serie de fotografías junto a su compañera de vida, en la que se les puede ver disfrutando de las instalaciones del parque de diversiones de Disney, a donde decidieron llegar para celebrar.

La pareja ya se encuentra varios días en el lugar, pero fue el último 13 de marzo en que celebraron la ocasión. El músico escribió: “Feliz cumpleaños mi Lauren, la pasamos increíble”.

Del mismo modo, Tony Succar decidió resaltar las cualidades de su amada e incluso aseguró que sintió la falta de su adorada mascota para completar el especial momento. “Gracias por ser tan especial, por tu corazón y por amarme y cuidarme siempre. La última foto nos describe mucho, solo nos faltó Luna aquí con nosotros. Te amo”, escribió en Instagram.

Tony Succar

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y la publicación llegó a acumular más de 23.000 ‘me gusta’. Los internautas resaltaron el amor y el cariño que se puede reflejar en las conmovedoras imágenes que compartieron.

Tony Succar será reemplazado temporalmente en Yo soy

El ganador del Grammy Latino confirmó que se ausentará de Yo soy debido a algunos compromisos de trabajo que tenía que culminar en Estados Unidos, país donde reside. Tony Succar indicó que su silla no estará vacía, pues un artista lo reemplazará.

Aunque no mencionó de quien se trataba, dijo algunas pistas: “Le he pedido a un gran amigo que los pueda acompañar, él es cantante y compositor, tiene canciones que todos hemos cantado. Ha compuesto para Chayanne, ha cantado con Vico C y también ha sido jurado de varios programas de canto”.

Finalmente, aseguró que el misterioso jurado aparecerá el próximo sábado 20 de marzo en la actual edición de Yo soy, grandes batallas, grandes famosos.

